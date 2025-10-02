Un restaurant din Milano a reușit să capteze atenția gurmanzilor din întreaga lume printr-o idee simplă, dar curajoasă: servește un singur fel de mâncare.

Într-o metropolă renumită pentru diversitatea gastronomică și rafinamentul restaurantelor sale, acest local a ieșit din tipare și a transformat minimalismul într-un adevărat brand. Rezultatul? Zilnic, sute de clienți, atât localnici cât și turiști, se adună la ușile sale, dispuși să aștepte ore întregi pentru a trăi unică pe care o oferă.

Ce oferă restaurantul din Milano unde se servește un singur fel de mâncare

Meniul are la bază un singur preparat vedetă: antricotul, gătit cu atenție și servit alături de garnituri simple. Clienții pot alege doar gradul de coacere, restul experienței fiind atent concepută de bucătari în cele mai mici detalii. Conceptul se sprijină pe un preț fix de 35 de euro, care include nu doar felul principal, ci și apa plată.

Deși oferta de bază pare limitată, localul se distinge printr-o selecție de deserturi rafinate: clasicul tiramisu, tortul bunicii cu gust nostalgic, mousse-ul de ciocolată bogat și catifelat sau crème brûlée. Astfel, simplitatea meniului se transformă într-un atu, iar fiecare element contribuie la o experiență culinară memorabilă. Restaurantul pune la dispoziția clienților și o listă de vinuri aleasă cu atenție, menită să desăvârșească masa. Cât despre clienții vegani, există o opțiune dedicată, ce constă într-o salată dublă și cartofi prăjiți.

De ce are atât de mult succes restaurantul

Localul dispune de aproximativ 80 de locuri, însă popularitatea conceptului face ca zilnic să fie atrași în medie peste 350 de clienți, dornici să experimenteze atmosfera unică a restaurantului. Proprietarul explică faptul că succesul se datorează în mare parte timpilor scurți de pregătire și prețului fix, care le oferă vizitatorilor un sentiment de siguranță și de relaxare într-un oraș dinamic și adesea agitat, cum este Milano. În plus, politica restaurantului, care nu permite rezervări, contribuie la farmecul locului, potrivit .

Ce planuri are localul pe viitor

După valul de popularitate, proprietarii pregătesc deschiderea unui al doilea local, unde va fi servit un sendviș franțuzesc cu antricot, sos secret și cartofi prăjiți, o variantă gândită pentru livrări și mâncare la pachet. Conceptul nu este original italian, dar se inspiră din modele deja de succes în Franța și alte țări europene. În același timp, restaurantul și-a propus obiective ecologice clare: creșterea achizițiilor de la furnizori locali și reducerea deșeurilor de bucătărie.