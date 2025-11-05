Comisia Europeană a prezentat un plan de amploare pentru transformarea transportului feroviar în cea mai rapidă și sustenabilă modalitate de călătorie până în 2040. Proiectul vizează reducerea semnificativă a duratei deplasărilor între marile capitale europene, inclusiv între București și Budapesta, unde timpul de călătorie ar urma să scadă de la 15 ore la doar șase ore și 15 minute.

Ce urmărește noul plan al Comisiei Europene

Potrivit instituției, obiectivul este construirea unei rețele de transport transeuropene (TEN-T), care să lege principalele orașe de pe continent. Trenurile ar urma să atingă viteze de peste 200 km/h, iar infrastructura va fi armonizată pentru a elimina blocajele și diferențele dintre state.

„Aceasta nu este doar o viziune, ci un calendar realist pentru eliminarea blocajelor, deblocarea investițiilor și armonizarea sistemelor feroviare”, a transmis Comisia Europeană.

Nu este vorba doar de viteză, ci și de conectivitate și libertate. Planul include dezvoltarea serviciilor de de noapte și creșterea confortului pasagerilor. De asemenea, inițiativa contribuie la obiectivul Uniunii Europene de neutralitate climatică până în 2050.

Ce impact va avea rețeaua de mare viteză

Proiectul anunță schimbări spectaculoase. Până în 2030, călătoria între Berlin și Copenhaga va dura doar patru ore, față de șapte în prezent. În 2035, traseul Sofia–Atena se va parcurge în șase ore, iar între capitalele baltice timpul va scădea de la peste șase ore la o oră și 45 de minute. În vestul continentului, drumul dintre Lisabona și Madrid va fi redus de la nouă la trei ore.

„Căile ferate de mare viteză nu înseamnă doar reducerea timpilor de călătorie – ele aduc europenii împreună, întăresc economia noastră și conduc cursa globală pentru transporturi sustenabile”, a declarat Comisarul pentru Transporturi și Turism Sustenabil, Apostolos Tzitzikostas.

Implementarea proiectului ar necesita investiții de aproximativ 546 de miliarde de euro. Scopul este de a tripla lungimea rețelei de mare viteză, care astăzi se concentrează în special în Franța, Germania, Italia și Spania. Europa Centrală și de Est sunt încă slab conectate, însă Bruxelles promite schimbări majore.

Cum se va schimba experiența pasagerilor

Comisia intenționează să îmbunătățească sistemele de semnalizare și ticketing la nivel european, pentru o călătorie fluentă între state. „Toți pasagerii ar trebui să poată rezerva bilete feroviare transfrontaliere și, în cele din urmă, bilete combinate feroviar-aerian printr-un singur site”, a promis Tzitzikostas.

a salutat inițiativa, considerând-o un pas important spre mobilitatea sustenabilă. „Prea mult timp, consumatorii s-au confruntat cu rezervări complexe, drepturi limitate ale pasagerilor, conexiuni slabe și servicii de calitate scăzută atunci când călătoreau prin Europa cu trenul”, a afirmat Robin Loos, reprezentantul BEUC, potrivit Libertatea.ro.

La rândul său, Comunitatea Companiilor Feroviare și de Infrastructură (CER) a susținut planul, apreciind intenția de a standardiza vitezele la 250 km/h. Acest lucru ar permite trenurilor să concureze cu zborurile pe distanțe scurte.

Totuși, unii experți privesc cu scepticism aceste promisiuni. „Pot să numesc o linie care va fi construită sau un tren care va fi cumpărat ca rezultat al acestui document? Nu, nu pot, pentru că, în cele din urmă, nu este cu adevărat un plan. Este mai degrabă o viziune aspirativă”, a spus analistul Jon Worth.