Acasa » Externe » Emmanuel Macron: „Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”

Emmanuel Macron: „Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”

Selen Osmanoglu
10 aug. 2025, 08:21
Emmanuel Macron: „Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”
Preşedintele francez Emmanuel Macron. Sursa foto: Hepta - Bestimage / Jeanne Accorsini/Pool/Bestimage

Președintele francez Emmanuel Macron a subliniat sâmbătă, 9 august, că „viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”, după anunțul despre întâlnirea dintre Trump și Putin.

Cuprins

  • Ce spune Macron
  • 15 august, Alaska

Ce spune Macron

„Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni, care luptă pentru libertatea şi securitatea lor de peste trei ani. Europenii vor trebui, de asemenea, să fie parte a soluției, deoarece securitatea lor este în joc”, a scris pe X liderul francez, conform Adevărul.

Macron a vorbit anterior la telefon cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu cancelarul german Friedrich Merz şi cu premierul britanic Keir Starmer, conform postării.

„Ne menţinem angajamentul de a sprijini Ucraina, lucrând într-un spirit de unitate şi bazându-ne pe activitatea desfăşurată în cadrul Coaliţiei celor dispuşi să ajute Ucraina”. „Voi continua să mă coordonez îndeaproape cu preşedintele Zelenski şi cu partenerii noştri europeni”, a mai scris Macron.

După convorbirea cu Macron, Zelenski a scris pe X: „Ucraina, Franţa şi toţi partenerii noştri sunt gata să lucreze cât mai productiv posibil pentru o pace reală”.

15 august, Alaska

Declarațiile președintelui francez vin după ce președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, au anunțat că se vor întâlni vinerea viitoare, 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina.

Purtătorul de cuvânt a adăugat că Trump a fost invitat în Rusia pentru un potențial al doilea summit.

Anunțul întâlnirii a venit la doar câteva ore după ce Trump a semnalat că Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze teritoriu pentru a pune capăt războiului.

Ulterior, Zelenski a afirmat că Ucraina „nu va ceda teritoriul său ocupanților”.

