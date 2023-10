Reuven Azar, ambasadorul israelian în România, denunță „ipocrizia” celor care condamnă Israelul în situația civililor din Gaza: Când Bashar Al-Assad omora refugiați palestinieni în Damasc nimeni nu discuta despre asta (VIDEO)

Reuven Azar, ambasadorul Israelului în România, a denunțat „ipocrizia” Ligii Arabe, dar ș ia comunității internaționale în general, care nu a deplâns moartea unor palestinieni și nici nu a avertizat asupra pericolului în care se află populații civile în alte conflicte, dar acum, brusc, sunt foarte interesate de soarta palestinienilor civili din Fâșia Gaza. Ambasadorul a mai susținut că situația e „discriminatorie” pentru israel și a insistat că poporul israelian are dreptul să se apere conform dreptului internațional, într- strict de organizația teroristă Hamas.

În același timp, Reuven Azar a afirmat că Israelul își dorește ca numărul victimelor colaterale din Gaza să fie cât mai mic posibil. De aceea a și cerut palestinienilor din nordul Fâșiei să plece spre sud și le oferă timp să facă acest lucru. Problema e, din nou, Hamas care, fiind o organizație teroristă, împiedică plecarea acestor civili, pentru a-i folosi ca scuturi umane.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Selectiv”, moderată de Dan Bucura pe B1 TV.

Reuven Azar, despre eforturile Israelului de a-i proteja pe civilii din Gaza

Întrebat cum crede că vor reuși să distrugă Hamas cu cât mai puține victime colaterale în rândul civililor din Gaza, pe care gruparea îi folosește practic ca scuturi umane, ambasadorul a răspuns: „Această problemă e într-adevăr foarte substanțială. Forțele Israelului pentru a preveni situațiile în care civilii sunt ținte. De asta am rugat populația din nordul Fâșiei Gaza Azi (duminică – n.r.) am primit informații conform cărora 700.000 de cetățeni din Gaza s-au mutat și există destulă infrastructură ca ei să trăiască în sud, mâncare, apă servicii medicale și vrem să evacuăm această parte a Fâșiei Gaza pentru ca operațiunea noastră militară terestră să se desfășoare cu pagube minime în rândul civililor. Noi vedem acum că Hamas se chinuie să oprească eforturile noastre. Nu doar că liderii ei au cerut populației să nu se mute, dar și fizic i-au oprit din a face acest lucru, blocând drumurile și luându-le cheile de la mașini. Deci da, Hamas încearcă să pună civilii în calea pericolului, în timp ce țara noastră încearcă să-i gonească din această parte de nord pentru a preveni pagubele colaterale”.

Reuven Azar, despre „ipocrizia” Ligii Arabe și a comunității internaționale în general

Dată fiind această situație, ambasadorul a fost întrebat dacă există șanse ca Israelul să renunțe totuși la intervenția terestră în Gaza și să se rezume la a-și apăra granițele.

„Situația e tragică și ceea ce facem e să încercăm să depășim această problemă. Ne străduim să ne luptăm tot timpul pentru a pregăti această operațiune terestră și să creăm condiții bune pentru ea. Grupurile internaționale observă că populația din Gaza are cel puțin ce necesită pentru a supraviețui acestui război, în ciuda legăturii cu Hamas. Hamas e responsabil pentru situație și noi suntem determinați să ne apărăm. Când Statul Islamic a preluat controlul orașelor Mosul și Rakka, nimeni din comunitatea internațională nu întreba care e situația la fața locului. Noi considerăm că e o ipocrizie și am urmărit discuțiile Ligii Arabe care nu vorbeau foarte mult despre lupta cu ISIS. Când (Bashar) Al-Assad omora refugiați palestineni în Damasc nimeni nu discuta despre asta în Națiunile Unite, dar acum înțeleg că va exista o reuniune specială în plenul ONU pentru situația noastră. Avem aceste situație și e o discriminare împotriva Israelului. Poporul nostru are dreptul să se apere. Avem dreptul să ne apărăm responsabil, conform legii internaționale, și asta vom face!”, a răspuns Reuven Azar, ambasadorul Israelului în România, pentru B1 TV.