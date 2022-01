Revoluție în Kazahstan. Armata ucide protestatarii pe străzi. Guvernul a tăiat internetul (VIDEO)

Masacrul din Kazahstan continuă. Guvernul a picat, dar președintele statului a solicitat intervenții și mai agresive din partea Armatei. Soldații au ieșit pe străzi și execută pe loc protestatarii. Mai mult, Kassim Jomart Tokaev a cerut ajutorul Rusiei pentru a reprima revoltele.

O forță de „menținere a păcii” a fost trimisă din Rusia, în Kazahstan. Președintele Tokaev i-a numit pe protestatari „teroriști” instruiți în străinătate. În întreaga țară a fost decretată stare de urgență. Guvernul a tăiat internetul iar operațiunile bancare au fost suspendate.

Și SUA a intervenit în conflictul din Kazahstan. Antony Blinken, șeful diplomației, a cerut ministrului de externe kazah o soluționare pașnică a situației.

Bilanțul parțial al victimelor din Kazahstan

Până în prezent, 2.298 de persoane au fost reținute de forțele de ordine. Guvernul din Kazahstan a mai precizat că 18 oficiali de securitate au fost uciși, 748 de ofițeri de aplicare a legii au fost răniți. Nu se precizează nimic însă despre manifestanții executați de Armată.

Zeci de mii de oameni au ieșit pe străzile din Kazahstan pentru a protesta față de creșterea accelerată a prețurilor la gaz, carburanți și față de declinul economic al țării, per ansamblu.

Scene cu masacrul din Kazahstan (VIDEO)

In #Kazakhstan, thousands flocked to the streets to protest rising fuel prices & a collapsing economy. Hours later, the Kazakh govt resigned. Take a look.pic.twitter.com/ys8UFkYr6M — Steve Hanke (@steve_hanke) January 5, 2022

NOW – Citizens in #Kazakhstan detain military personnel as violent anti-government protests continue to roil the country.pic.twitter.com/MfzpKNPsA8 — Disclose.tv (@disclosetv) January 5, 2022

🇰🇿#Kazakhstan: „the gas prices were just the impetus for the protests. It was an extraordinary explosion of violence over what was reported to be economic unrest.” https://t.co/EijG9lLM6i — Worldcrunch (@worldcrunch) January 6, 2022

Eskalasi yang diprovokasi oleh pihak berwenang sendiri (biarkan saya mengingatkan Anda: awalnya protes itu damai, tidak ada yang menghancurkan apa pun) membuahkan hasil – para pengunjuk rasa mulai merespon dengan kekerasan.#Kazakhstan #Kazakistan #Almaty #KazakhstanProtes https://t.co/svnSY77bOJ — Agus Dwisakti (@monot0ne) January 6, 2022

Disturbing images from #Kazakhstan, I hope and pray #Kazakhs don’t fall prey to third party conspiracies in destroying their peaceful country. The ongoing protests doesn’t seem like an organic upraising.#Almaty https://t.co/z2ehq95Nl1 — Edrees Kakar (@edreeskakar) January 6, 2022

