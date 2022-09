Rezultat neașteptat la primele alegeri locale din Rusia de la începutul invaziei din Ucraina

Candidaţii susţinuţi de Kremlin locale din Rusia de la începutul invaziei din Ucraina, relatează agențiile DPA și , citate de Agerpres.

Au fost chemaţi la vot, de vineri până duminică, alegători din peste 80 de regiuni ruse.

Rusia – Rezultatele primelor alegeri de la invadarea Ucrainei

Se pare că toţi cei 14 guvernatori în exerciţiu care candidau pentru un nou mandat şi-au menţinut posturile, iar partidul Rusia Unită şi-a păstrat majoritatea în aproape toate legislativele regionale şi locale, potrivit sursei citate.

Kremlinul a transmis că electronic din biroul său sâmbătă dimineața.

Numeroase semne de fraudă au fost dezvăluite de observatori independenţi ai organizaţiei Golos, însă autorităţile ruse au raportat că nu au fost înregistrate încălcări majore ale regulilor electorale.

🤡Putin’s party „United Russia” traditionally distinguished itself with a scandal with electoral fraud

In the Russian city of Gelendzhik, at the polling station, deputy commissioner tried to hide ballots for Putin’s party „United Russia”. She sat on them and refused to stand up.

— NEXTA (@nexta_tv)