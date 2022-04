Rezultate entuziasmante după conferința internațională pentru sprijinirea Republicii Moldova, eveniment co-organizat de România la Berlin. Ce a spus Bogdan Aurescu

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a prezentat rezultatele finale ale Conferinței Internaționale pentru Sprijinirea Republicii Moldova, care s-a desfășurat marți la Berlin și care a fost co-organizată de România, Franța și Germania.

„Rezultate finale ale Conferinței Internaționale pentru Sprijinirea Moldovei, pe care am co-prezidat-o astăzi: 659,5 milioane euro în împrumuturi, sprijin bugetar și altă asistență financiară; angajamente pentru relocarea a 12.000 de refugiați ucraineni din Republica Moldova; 71,3 milioane de euro puși la dispoziție pentru ajutor umanitar”, a scris șeful diplomației române, marți, pe Twitter.

Final results of International , which I co-chaired today: 659.5 million Euro in loans, budget support & other financial assistance; commitments to relocate 12,000 Ukrainian refugees from RM🇲🇩; 71.3 million Euro made available for humanitarian aid

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu)