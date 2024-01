Ricky Martin și Jwan Yosef divorțează după șase ani de căsnicie! Ce mesaj au transmis fanilor

Ricky Martin și soțul său, Jwan Yosef, au hotărât să pună capăt căsniciei lor după aproximativ șase ani împreună. La vârsta de 51 de ani, celebrul artist cu Jwan, în vârstă de 38 de ani, la începutul anului 2017, la doar un an după ce au început să se întâlnească, scrie .

Ricky Martin și Jwan Yosef divorțează

Ei au împreună doi copii, Lucia și Renn. Pe lângă aceștia, muzicianul mai are și alți doi fii, Matteo și Valentino, cărora le este tată.

„Am decis să punem capăt căsniciei noastre cu dragoste, respect și demnitate pentru copiii noștri și onorând ceea ce am trăit ca un cuplu în toți acești ani minunați. Cea mai mare dorință a noastră acum este să continuăm să avem o dinamică familială sănătoasă și o relație centrată pe pace și prietenie pentru a continua creșterea comună a copiilor noștri, păstrând respectul și dragostea pe care o avem unul pentru celălalt”, au declarat cei doi într-o declarație comună.

Ricky și partenerul său s-au apropiat în 2015

Cei doi s-au apropiat pentru prima dată în 2015, după ce au interacționat pe platforma Instagram, și au început să se întâlnească câteva luni mai târziu. În anul următor, în 2016, au făcut prima lor apariție împreună pe covorul roșu. În același an, s-au logodit, iar Ricky a dezvăluit cererea sa romantică în timpul unei apariții la emisiunea lui Ellen DeGeneres.

Discutând despre acel moment, : „Tocmai ne-am logodit. Eu l-am cerut în căsătorie. Am fost foarte emoționat. Dar m-am așezat în genunchi și am scos – nu o cutie – le aveam doar într-o mică pungă de catifea. În loc să spun: Vrei să te căsătorești cu mine?, am spus: Ți-am luat ceva. Vreau să-mi petrec viața cu tine, iar el a întrebat: Care este întrebarea?, iar atunci am spus dacă vrea să se căsătorească cu mine”.