Chișinăul face un pas important pentru siguranța cetățenilor. a aprobat lansarea unui sistem național de alertare care va trimite mesaje direct pe telefoanele oamenilor în situații de urgență, după modelul RO-ALERT.

Cum își va proteja Moldova cetățenii în situații de urgență

Un nou pas spre siguranță a fost făcut după ce Guvernul a aprobat conceptul Sistemului de avertizare publică „MD-ALERT”. Acesta va permite transmiterea rapidă de alerte direct pe telefoanele oamenilor, în momente critice.

„În prezent, țara noastră nu dispune de un mecanism eficient de avertizare publică, capabil să transmită în timp real mesaje către populație în situații de risc precum inundații, valuri de căldură extreme sau precipitații abundente.”, se arată într-un .

Autoritățile consideră esențială implementarea unui astfel de sistem modern. Măsura vine în contextul nevoii tot mai accentuate de a proteja viața și siguranța cetățenilor.

Când va deveni funcțional sistemul MD-ALERT și cum va funcționa

Sistemul de avertizare MD-ALERT este programat să devină operațional în anul 2027. Acesta va contribui semnificativ la îmbunătățirea modului în care sunt gestionate situațiile de urgență. Funcționarea sa se va baza pe rețelele de comunicații mobile. Tehnologiile utilizate vor permite transmiterea mesajelor direct pe telefoanele persoanelor din zonele afectate.

Un avantaj important este că nu va fi necesară instalarea unor suplimentare. Astfel, sistemul va fi ușor accesibil pentru toți de telefonie mobilă. În acest fel, populația va fi informată rapid, iar autoritățile vor putea interveni mai eficient.

Cât va costa implementarea sistemului MD-ALERT și cine plătește

Implementarea sistemului MD-ALERT este estimată la aproximativ 5 milioane de euro. Suma include și costurile de mentenanță pentru primii cinci ani de funcționare. Finanțarea este asigurată integral printr-un împrumut oferit de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, ceea ce permite lansarea proiectului fără presiune imediată asupra bugetului național.

După această perioadă, întreținerea sistemului va reveni statului, cu un cost estimat de circa 340 de mii de euro anual. Autoritățile consideră că investiția este justificată, având în vedere beneficiile directe pentru siguranța populației și capacitatea de reacție în situații critice.