Roman Abramovici, anchetat pentru corupție și spălare de bani. Autoritățile analizează originile averii oligarhului rus

Oligarhul rus este anchetat penal, de autoritățile din Jersey, pentru acuzații de și , legat de sursa averii sale. Jersey este cea mai mare dintre Insulele Canalului Mânecii, teritoriu al Coroanei Britanice.

Oligarhul rus anchetat pentru corupție

Informația a fost prezentată de publicația The Guardian, care citează din documentele aflate la instanță. În acest context, datele conturilor sale bancare, din Elveția, vor fi prezentate consilierului juridic principal al insulei. Acesta analizează sursa averii de miliarde de dolari ale fostului proprietar al clubului de fotbal Chelsea.

La solicitarea procurorului general din Jersey, un din Elveția a ordonat desecretizarea mai multor documente referitoare la mai multe conturi bancare. Autoritățile din Jersey au luptat, în instanțele elvețiene, cu mai multe companii suspectate de legături cu oligarhul rus.

Insula este un paradis fiscal prin care Abramovici și-a gestionat averea, folosind o rețea de companii offshore și trusturi, care controlau companii cu conturi bancare în Elveția. După invazia Rusiei în Ucraina, autoritățile din Jersey au înghețat active de peste 7 miliarde de dolari (5,2 miliarde de lire sterline) care ar fi fost deținute de afacerist.

Acum, în baza hotărârilor judecătorești elvețiene, anchetatorii din Jersey investighează chiar originile averii oligarhului, dobândită în Rusia, în anii 1990 și 2000, arată .

Replica lui Abramovici după anchetă

Prin intermediul avocaților săi, Roman Abramovici a respins acuzațiile și a declarat că orice aluzie despre implicarea sa în activități criminale este falsă. Apărătorii oligarhului au încercat să blocheze dezvăluirea documentelor referitoare la conturile bancare elvețiene pe care le dețineau companiile în care era implicat oligarhu. Judecătorii elvețieni au apreciat că Jersey a prezentat suficiente dovezi pentru a justifica predarea documentelor.

Autoritățile din Jersey s-au adresat justiției elvețiene acuzând suspiciuni de spălare de bani în legătură cu veniturile din vânzarea companiei de petrol și gaze Sibneft, deținută de Abramovici. Compania fost achiziționată de guvernul de la Moscova pentru 13 miliarde de dolari în 2005. Autoritățile au indicii că rusul a efectuat plăți pentru acte de corupție în anii 1990, în timp ce transforma Sibneft într-un grup major de combustibili fosili.

O altă acuzație se referă la posibile încălcări ale sancțiunilor, care implică transferul de active suspectate a fi legate de oligarh, după ce a fost pus pe lista persoanelor sancționate în urma invaziei Rusiei în Ucraina în 2022.

În 2023, unitatea de criminalitate economică și confiscare din Jersey investiga suspiciuni de încălcare a sancțiunilor, de către Roman Abramovici.

Ascensiunea lui Roman Abramovici

Roman Abramovici este un orfan din republica Komi, situată în nordul înghețat al Rusiei. El a avansat de la mecanic la comerciant de petrol și gaze, iar apoi a devenit proprietarul unei companii cu licențe de exploatare a unora dintre cele mai valoroase rezerve de gaze ale Rusiei.

Oligarhul și-a vândut participația majoritară la Sibneft guvernului rus în 2005. Aceste acord l-a propulsat în rândul unor dintre cei mai bogați oameni ai globului.

Veniturile din vânzarea Sibneft au format baza averii sale. Ulterior, oligarhul rus și-a investit banii în Chelsea FC, dar și în alte afaceri cu fonduri speculative, proprietăți de lux și o colecție de artă europeană modernă.

Miliardele Sibneft au făcut obiectul unei dispute larg mediatizate cu fostul său asociat, Boris Berezovsky. Între cei doi s-a dat o mare bătălie, în justiție, care s-a tranșat la Londra în 2012.