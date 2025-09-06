Poliția din Plano a început o anchetă în iulie, după ce un român a instalat un dispozitiv de blocare a banilor la un bancomat din fața unei bănci de pe Preston Road.

Cuprins

Cum fura un român banii de la bancomate în SUA

În ce țări era căutat românul

Cum fura un român banii de la bancomate în SUA

Camerele de securitate au surprins imagini video cu suspectul instalând dispozitivul. Mai multe victime au încercat apoi să folosească aparatul, dar nu au reușit să-și recupereze banii.

Bărbatul a fost apoi văzut pe imaginile de supraveghere întorcându-se la aceeași bancă pentru a scoate dispozitivul de blocare și pentru a colecta banii blocați, fugind cu aproape 1.000 de dolari.

Ancheta au lucrat cu mai multe agenții pentru a-l identifica pe suspect ca fiind Ionuț Aurel Iova.

Iova este un cetățean român care era deja căutat în Maryland pentru furt bancar. De asemenea, era căutat în Canada pentru 56 de mandate de furt și fraudă și în Ungaria pentru infracțiuni legate de droguri.

El a fost arestat în zona Houston de către polițiștii DPS din Texas pe 20 august, în urma unei opriri în trafic.

Ofițerul Jerry Minton spune că Ionuț Aurel Iova a comis ceea ce anchetatorii numesc fraudă cu blocarea banilor la bancomat.

„Am fost investigator de falsuri timp de 32 de ani și nu mai văzusem așa ceva până acum”, a spus Minton.

„Este destul de simplu, dar sofisticat. Dispozitivul trebuia fabricat individual pentru acea marcă de bancomat.”

În ce țări era căutat românul

Minton declară pentru că Iova are mai multe mandate de arestare din țări din întreaga lume.

„Am aflat că are mandate din Ungaria pentru infracțiuni legate de droguri. De asemenea, a avut în total 56 de mandate din Canada pentru că a făcut aproape același lucru pe care l-a prins făcând aici”, a spus Minton.

Iova este în prezent deținut într-un centru de procesare al Departamentului de Securitate Internă din Conroe, Texas.

Este acuzat de instalarea unui instrument criminal, care este o infracțiune penală de stat. De asemenea, se confruntă cu o acuzație de infracțiune pentru exploatarea unei persoane în vârstă, deoarece una dintre presupusele sale victime este în vârstă.