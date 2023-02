Româncă stabilită în Turcia: Am simțit mai puternic al doilea cutremur. E o imagine îngrozitoare – oamenii plâng, sunt speriați. Persoane de peste 60 de ani au spus că nu au mai trecut prin astfel de tragedii (VIDEO)

Ana Maria Pancu, o româncă stabilită în Turcia, a vorbit luni, pentru B1 TV, despre reacția sa și a vecinilor săi când s-au produs , panica ce a urmat și intervenția autorităților. Tânăra nu se află în zona cea mai afectată, dar tot a simțit puternic seismele. Oamenii sunt speriați și mulți au plecat cu mașinile spre alte orașe, mai departe de epicentru. Traficul îngreunat complică mai mult intervenția echipajelor de salvare. Iar ninsorile nu ajutăp deloc, ba dimpotrivă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Mărturia unei românce stabilite în Turcia. Panică după cutremure

„Aș putea să vă spun că am simțit acest cutremur (al doilea) mai puternic decât cel de azi dimineață. Cred că a durat la fel de mult, aproximativ 30 de secunde. Eu am avut geanta pregătită de azi-dimineață, să ies din casă, pentru orice eventualitate. M-am deplasat în triunghiul vieții, care se află în cazul meu la bucătărie, am așteptat până cutremurul s-a terminat, apoi mi-am luat geanta, haine groase, apoi m-am deplasat afară precum ceilalți vecini.

E acum: vedem persoane care plâng, am ieșit cu toții în pijamale, oamenii sunt speriați atât pentru viețile lor, cât și pentru ale celor dragi care se află chiar în epicentru. E o situație grea…

În orașul în care mă aflu și sunt doctorandă nu am avut, din fericire, pierderi de vieți omenești. Nu a căzut nicio clădire. Dar după (al doilea) cutremur, am observat crăpături pe pereții blocului, ceea ce nu se întâmplase în această noapte. Presupun că temelia blocului e mai sensibilă acum.

Deocamdată nu am primit nicio notificare să se fi întâmplat ceva grav, sper că nu va veni”, a spus Ana Maria Pancu, pentru B1 TV.

Aceasta a precizat că acum toată atenția e concentrată asupra orașelor din sud-estul Tuciei, epicentrul seismelor.

Româncă stabilită în Turcia: „E panică în momentul în care e incertitudine”

„Sunt în mașină acum, că afară e un trafic extraordinar și s-ar putea să nu mă auziți dacă aș fi afară. În mod normal suntem afară, în locuri deschise. Nu prea înțeleg motivul traficului. Noi cel puțin ne-am strâns cu prietenii într-o zonă sigură, sub cer liber. Cu toate că suntem înconjurați de blocuri. Tot ce putem face e să așteptăm și să sperăm că nu se mai repetă.

E panică în momentul în care e incertitudine. Noi nu știm exact cum poate fi afectat blocul în care ne aflăm sau zona în care ne aflăm. Aici sunt foarte multe blocuri, e puțin spațiu deschis. În acest caz suntem îngrijorați. Imediat cum au fost aceste cutremure puternice, oamenii au coborât afară, s-au urcat în mașini și s-au deplasat spre locuri mai sigure – asta a fost reacția.

Iar echipele de salvare mai greu ajung la destinație. Această panică presupun că e normală de vreme ce atât turcii, cât și eu, cetățean al României, nu am avut parte de cutremure atât de puternice în viețile noastre. Am discutat cu persoane de peste 60 de ani și nu au trecut prin astfel de tragedii.

Probabil vom sta afară până vom fi siguri că putem intra în casele noastre. Dacă nu putem, s-au deschis mai multe săli de sport moschee, unde pot fi adăpostiți oamenii care locuiesc în blocuri înainte”, a mai spus românca.

Aceasta a mai susținut că nici vremea nu ajută operațiunea de salvare: de ieri ninge puternic și va mai ninge câteva zile. Temperaturile sunt așteptate să scadă până la -7 grade la noapte.