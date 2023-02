Cutremur de 7,8 grade în Turcia, resimțit şi în Siria, Liban şi Cipru: Sute de morți, mii de răniți. Seismul a fost urmat de 42 de replici / Turcia cere ajutor internațional. România trimite salvatori (VIDEO)

UPDATE: Cel puțin 641 de persoane au murit în Turcia și Siria în urma cutremurului, arată datele actualizate. Sunt mii de răniți. Operațiunile de căutare și salvare continuă. Sute de persoane sunt prinse sub dărâmături.

Vicepreședintele turc Fuat Otkay a anunțat că aproape 900 de clădiri au fost distruse în provinciile Gaziantep și Kahramanmaras.

Președintele Klaus Iohannis a transmis condoleanțe familiilor victimelor: „Gândurile noastre se îndreaptă către victimele și familiile acestora după cutremurul devastator care a lovit Turcia și Siria. Transmit sincere condoleanțe din partea României familiilor victimelor și o însănătoșire rapidă a persoanelor rănite. România este solidară cu cei afectați de această tragedie”.

Premierul britanic Rishi Sunak a transmis că țara sa e gata să ofere ajutor.

Amintim că România va trimite în Turcia o echipă RO-USAR, personal specializat în astfel de intervenții. Echipele de salvatori ale IGSU, împreună cu echipa medicală SMURD București (parte integrantă a INSARAG), alături de personalul Forțelor Aeriene Române din cadrul MAPN, sunt deja pregătite pentru desfășurarea acestei misiuni de sprijin, a transmis Guvernul României.

UPDATE: Bilanțul actualizat al cutremurului indică 284 de morți în Turcia, 237 în Siria și mii de răniți.

Vicepreședintele turc Fuat Oktay a declarat că peste 2.300 de persoane au fost rănite, iar operațiunile de căutare și salvare continuă.

SUA au transmis că sunt pregătite să ofere ajutor de urgență Turciei. La fel și Israelul.

România va trimite în Turcia o echipă RO-USAR, personal specializat de intervenție în astfel de situații din cadrul IGSU.

Zece români prinși în Turcia, într-o zonă afectată de cutremur, Este vorba despre un grup de studenți Erasmus, cazați la un hotel din localitatea Kahraman Maraş. Cu toții sunt în siguranță, a transmis Ministerul român de Externe.

UPDATE: Cutremurul produs, luni dimineață, în sudul Turciei s-a resimțit şi în Liban, Siria şi Cipru. Seismul a fost urmat de 42 de replici, au transmis autoritățile de la Ankara. Aproape 200 de oameni au murit în Turcia și Siria. Acesta este doar un bilanț provizoriu.

Apărarea Civilă Siriană a declarat nord-vestul țării drept „zonă de dezastru”. Aici au murit peste 100 de persoane și peste 500 au fost rănite, arată date provizorii comunicate de Ministerul Sănătății.

UPDATE: Cutremurul cu magnitudine de 7,8 grade pe scara Richter, urmat de mai multe replici, a făcut cel puțin 118 morți în Turcia și Siria, fiind resimțit și în Liban. Echipele de salvare și locuitorii continuă să caute supraviețuitori.

Autoritatea turcă de gestionare a dezastrelor și a situațiilor de urgență a făcut apel la ajutorul comunității internaționale.

„Am fost în contact cu oficialii turci pentru a transmite că suntem pregătiți să oferim asistența necesară”, a transmis Jake Sullivan, consilier american pentru securitate națională.

𝐄𝐚𝐫𝐭𝐡𝐪𝐮𝐚𝐤𝐞 of 7.4 magnitude hits southern provinces of . Pakistan 🇵🇰 and its people stand by Turkey in this distressing moment. Our heartfelt condolences and prayers for families of victims. 🇹🇷

Autoritățile italiene au avertizat asupra unui potențial risc de tsunami.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Cel puţin 76 persoane au murit în provinciile turce Osmaniye (sud) şi Sanliurfa (sud-est) după ce un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a lovit această regiune, au anunţat luni guvernatorii celor două provincii, informează

Zece persoane au murit în provincia Urfa, a declarat guvernatorul acesteia Salih Ayhan pentru televiziunea turcă NTV, după ce agenţia de stat Anadolu a raportat un bilanţ iniţial de cinci morţi în provincia Osmaniye.

Un cutremur cu magnitudinea 7,8 a lovit luni sudul Turciei, în apropiere de oraşul Gaziantep, a raportat Serviciului de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS).

Seismul a avut loc la ora locală 04.17 (01.17 GMT), la o adâncime de aproximativ 17,9 kilometri.

Horrific news of tonight’s earthquake in & northern — the damage looks extensive.

The epicenter region is home to millions of refugees and IDPs, many of whom live in tents & makeshift structures. This is the absolute nightmare scenario for them. And it’s winter.

— Charles Lister (@Charles_Lister)