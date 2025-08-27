B1 Inregistrari!
Românii din Germania, care pleacă „în vacanță” fără să anunțe, își pot lua „adio” de la ajutorul social. Ce au pățit două familii, în urma controalelor

Elena Boruz
27 aug. 2025, 09:37
Sursa foto: Freepik

Românii aflați în Germania, beneficiari ai ajutorului social, își pot lua „adio” de la acesta, în cazul în care părăsesc domiciliul fără să anunțe. În această situație se regăsesc unele familii, care au decis că ar fi în regulă să nu spună nimic autorităților specializate despre plecare.

Mai multe controale au avut loc, recent, în Gelsenkirchen, situat în landul Renania de Nord-Westfalia, iar în urma acestora, mai multe detalii au ieșit la iveală. Locuințe ilegale, fraude sociale și condiții de viață insalubre, sunt doar câteva dintre descoperirile făcute de persoanele autorizate. Pe lângă toate acestea, a fost identificat și cazul unei familii de români, despre care cei care efectuau controalele au aflat de la vecini că se află „în concediu în România” de câteva săptămâni.

Ce măsuri se impun în astfel de cazuri

Potrivit informațiilor, în astfel de cazuri, în care beneficiarii nu anunță părăsirea domiciliului pe o anumită durată, iar în acel timp sunt efectuate controale, autoritățile pot tăia ajutorul social pe care familiile respective îl primesc.

De asemenea, acesta nu este un caz singular, în ceea ce privește românii din Germania. În cazul unei alte familii, în timpul acelorași controale, a fost descoperit faptul că un al doilea autovehicul nu fusese declarat. Astfel, cererea depusă pentru primirea ajutorului social, a fost respinsă.

Ce au mai descoperit autoritățile

Cartierele vizate au fost Bulmke-Hüllen și Altstadt. Pe lângă situațiile anterioare, Centrul pentru Ocuparea Forței de Muncă a identificat mai multe cazuri de utilizare frauduloasă a prestațiilor sociale. Într-o gospodărie, tatăl plecase din noiembrie 2024, iar plecarea lui nu fusese raportată până în momentul verificărilor. Acest lucru înseamnă că fuseseră alocate venituri în plus, într-o măsură semnificativă.

De asemenea, într-o altă locuință, a fost descoperit faptul că pe lângă persoanele declarate, alți doi oameni locuiau în acel imobil.

Instituțiile de imigrație vor primi un raport din partea autorităților, care urmăresc să reexamineze felul în care este respectată libertatea de mișcare a cetățenilor europeni, potrivit știridiaspora.ro. Conducerea Primăriei Gelsenkirchen a transmis că inspecțiile vor fi menținute, iar combaterea spațiilor de locuit ilegale și a fraudei în ceea ce privește ajutoarele sociale constituie un obiectiv principal, având impact direct asupra siguranței și stabilității comunității.

