Cristiano Ronaldo l-a însoțit pe prințul moștenitor al Arabiei Saudite la un dineu, la Casa Albă. Cum a descris Donald Trump evenimentul

19 nov. 2025, 10:46
Cristiano Ronaldo l-a însoțit pe prințul moștenitor al Arabiei Saudite la un dineu, la Casa Albă. Cum a descris Donald Trump evenimentul
Cristiano Ronaldo. Sursa foto: Hepta - Bestimage / BRUNO BEBERT
Cuprins
  1. Ce a spus Donald Trump despre prezența lui Cristiano Ronaldo la Casa Albă
  2. Ce alte personalități au fost prezente la dineul de la Casa Albă, în afară de Cristiano Ronaldo
  3. Din ce an joacă Ronaldo pentru Arabia Saudită

Superstarul Cristiano Ronaldo a participat, marți seară, la o dineu organizat la Casa Albă, alături de liderul de facto al Arabiei Saudite.

Ce a spus Donald Trump despre prezența lui Cristiano Ronaldo la Casa Albă

Într-o declarație înainte de eveniment, Donald Trump a declarat că este o „onoare” să-l primească pe Ronaldo la Casa Albă. Președintele SUA este de părere că fotbalistul a devenit imaginea campaniei de modernizare a Arabiei Saudite de când joacă pentru una dintre echipele țării.

Prințul moștenitor saudit, Mohammad bin Salman, dorește să reducă dependența țării de veniturile din petrol prin diversificarea i dezvoltarea altor domenii de activitate, inclusiv sport și turism, potrivit BBC.

Mulți critici susțin că investiția saudită are ca scop câștigarea legitimității și devierea atenției de la situația drepturilor omului și de la impactul industriei sale petroliere asupra mediului – o practică denumită „sportswashing”.

Trump și-a folosit discursul de la cină pentru a lăuda legăturile mai strânse cu Arabia Saudită, etichetând țara drept un „aliat major non-NATO”. Mai devreme în cursul zilei, Trump l-a găzduit pe prințul moștenitor saudit în Biroul Oval.

Adresându-se vedetei portugheze de fotbal, Trump a spus în timpul dineului: „Fiul meu este un mare fan al lui Ronaldo. Baron (n.r. fiul lui Donald Trump) a avut ocazia să-l cunoască și cred că își respectă tatăl puțin mai mult acum, doar pentru că v-am făcut cunoștință”

Prezența lui Ronaldo la Casa Albă marchează una dintre primele sale vizite oficiale în SUA, din 2016.

Ce alte personalități au fost prezente la dineul de la Casa Albă, în afară de Cristiano Ronaldo

De asemenea, la cină a fost prezent și Elon Musk, care s-a alăturat altor oameni de afaceri influenți, cum ar fi CEO-ul Apple, Tim Cook. Este prima dată când Musk se află la Casa Albă de când a demisionat din funcția de șef al Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE), în aprilie.

O dispută dramatică între Trump și magnatul Tesla s-a desfășurat public timp de luni de zile și a inclus anunțul lui Musk că va înființa un nou partid politic.

Din ce an joacă Ronaldo pentru Arabia Saudită

La începutul anului 2023, Ronaldo a început să joace pentru echipa făcut saltul Al Nassr din Arabia Saudită, devenind totodată imaginea Ligii Profesionale Saudite. Clubul pentru care joacă fotbalistul portughez este deținut de fondul suveran de investiții PIF, prezidat de prințul moștenitor.

Într-o industrie în care jucătorii sunt plătiți cu sume extraordinare de bani, acordul salarial al lui Ronaldo cu Arabia Saudită a fost astronomic. Fotbalistul ar fi fost plătit cu 200 de milioane de dolari (152 de milioane de lire sterline) pe an – sau mai mult de o jumătate de milion de dolari pe zi.

Apoi, în iunie anul acesta, a semnat un nou contract pe doi ani, pentru 400 de milioane de dolari (300 de milioane de lire sterline). A devenit primul fotbalist miliardar, deținând o avere netă de 1,4 miliarde de dolari.

