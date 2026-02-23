B1 Inregistrari!
Externe » Volodimir Zelenski: „Moscova a declanșat al treilea război mondial"

Volodimir Zelenski: „Moscova a declanșat al treilea război mondial”

23 feb. 2026, 07:59
Volodimir Zelenski: „Moscova a declanșat al treilea război mondial”
Volodimir Zelenski Sursa foto: X
Cuprins
  1. Ce spune Zelenski
  2. „Nu este doar teritoriu, este abandonarea propriilor cetățeni”
  3. „Putin nu se va opri la Ucraina”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, într-un interviu acordat BBC, că liderul rus, Vladimir Putin, a declanșat deja cel de-al treilea război mondial și că trebuie oprit cât mai rapid. Șeful statului ucrainean a avertizat că miza conflictului depășește granițele Ucrainei și că ambițiile Moscovei ar putea viza și alte state.

Ce spune Zelenski

„Cred că Putin l-a început deja. Întrebarea este cât teritoriu va putea cuceri şi cum îl putem opri… Rusia vrea să impună lumii un mod de viaţă diferit şi să schimbe vieţile pe care oamenii le-au ales pentru ei înşişi”, a afirmat Zelenski.

Declarațiile vin în contextul în care Rusia ar condiționa o eventuală încetare a focului de cedarea unor teritorii importante din estul și sudul Ucrainei.

„Nu este doar teritoriu, este abandonarea propriilor cetățeni”

Întrebat despre pretenția Moscovei ca Ucraina să cedeze 20% din regiunea Donețk, precum și teritorii din regiunile Herson și Zaporojie, liderul de la Kiev a respins categoric ideea.

„Eu văd lucrurile altfel. Nu le privesc pur şi simplu ca pe un teritoriu. Le privesc ca pe o abandonare – slăbirea poziţiilor noastre, abandonarea a sute de mii de oameni ai noştri care trăiesc acolo. Aşa văd eu lucrurile. Şi sunt sigur că această «retragere» ar diviza societatea noastră”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean consideră că o astfel de concesie nu ar aduce o pace durabilă, ci doar o pauză strategică pentru Rusia.

„Probabil că l-ar satisface pentru o vreme… are nevoie de o pauză… dar odată ce îşi revine, partenerii noştri europeni spun că ar putea dura între trei şi cinci ani. În opinia mea, şi-ar putea reveni în cel mult doi ani. Unde ar merge mai departe? Nu ştim, dar faptul că ar dori să continue [războiul] este un fapt”, a declarat el.

„Putin nu se va opri la Ucraina”

Zelenski a reiterat că obiectivul său rămâne câștigarea războiului și revenirea la normalitate pentru populație.

„Victoria ar însemna revenirea la o viaţă normală pentru ucraineni şi sfârşitul masacrelor”, a spus el, adăugând că „oprirea lui Putin astăzi şi împiedicarea lui să ocupe Ucraina ar fi o victorie pentru întreaga lume”.

În final, liderul de la Kiev a lansat un nou avertisment către comunitatea internațională: „Pentru că Putin nu se va opri la Ucraina”, a subliniat Zelenski, sugerând că riscurile unui conflict extins rămân ridicate în lipsa unei reacții ferme.

