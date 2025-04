Rusia continuă bombardarea orașelor ucrainene. Atacuri cu drone înaintea discuțiilor cu SUA de al Istanbul

cu drone rusești asupra orașelor ucrainene, din noaptea de marți spre miercuri, au rănit mai multe persoane. Bombardamentele au fost lansate cu o zi înainte de întâlnirea programată la Istanbul între delegații lui Putin și Trump.

Cel puţin 20 de oameni au fost răniţi în ultimele atacuri cu drone, puse la cale de Rusia, împotriva mai multor oraşe din Ucraina. Informațiile au fost confirmate de autoritățile locale, după cum arată AFP. Astfel, la Dnipro (sud-est), un număr nedeterminat de drone au lovit clădiri rezidenţiale, făcând cel puţin 14 răniţi. Dintre victime, una este rănită destul de grav, a anunţat pe Telegram guvernatorul regional Serghii Lisak.

Potrivit primarului oraşului Dnipro, Boris Filatov, au fost vizate cinci clădiri rezidenţiale. Între pagubele înregistrate au fost cel puţin 200 de ferestre sparte, ceea ce a amplificat starea de panică.

La Kramatorsk (sud-est), cel puţin trei oameni, dintre care un copil de 11 ani, au fost răniţi în timpul unui atac masiv cu drone rusești. Anunțul a fost făcut, pe Telegram, şeful administraţiei regionale Doneţk, Vadim Filaşkin. Alte trei persoane au fost rănite, într-un atac cu circa 20 de drone, care a vizat imobile rezidenţiale şi instalaţii industriale în Harkov (est), potrivit biroului procurorului regional.

În ultimele zile, oficialii de la Kiev au denunţat o înmulţire a loviturilor ruse. Potrivit autorităților, cel mai grav atac a avut loc, în orașul natal al președintelui Volodimir Zelenski. O rachetă a lovit vineri o zonă rezidenţială din Krivoi Rog (centru) şi a provocat moartea a 20 de persoane, între care nouă copii.

Right now, Putin’s forces are launching a massive drone attack on Dnipro. The city is on fire.

Preliminary reports indicate victims.

Rescuers are rushing to the site.

— KyivPost (@KyivPost)