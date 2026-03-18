Documentarul „Mr. Nobody Against Putin”, premiat recent cu Oscar, a atras atenția internațională prin tema sa sensibilă legată de educația din Rusia. În același timp, producția a declanșat reacții critice din partea autorităților ruse, care contestă modul în care au fost utilizate imaginile.

Despre ce e vorba în documentar

Filmul urmărește procesul de îndoctrinare a elevilor în ideologia de stat, în contextul războiului din Ucraina, oferind o perspectivă din interiorul sistemului educațional. Producția a fost co-regizată de Pavel Talankin, un fost videograf școlar din regiunea Celiabinsk.

Materialele incluse în documentar au fost filmate într-o școală din orașul Karabaș, unde Talankin lucra înainte de a părăsi Rusia. Acesta ar fi scos în mod ilegal imaginile din țară în 2024, înainte de a le folosi în producție, relatează .

Succesul filmului a fost confirmat duminică, când „Mr. Nobody Against Putin” a câștigat pentru cel mai bun documentar la . Distincția a amplificat vizibilitatea subiectului, dar și reacțiile oficiale venite din Rusia.

De ce contestă autoritățile ruse utilizarea imaginilor

Consiliul Prezidențial pentru Societatea Civilă și Drepturile Omului a criticat dur documentarul, invocând încălcări legate de protecția minorilor. Instituția susține că imaginile cu elevi ar fi fost incluse fără acordul părinților.

„Imaginile minorilor au fost folosite fără a obține consimțământul părinților lor”, au transmis reprezentanții Consiliului, subliniind gravitatea acuzațiilor formulate. În plus, aceștia consideră că materialele aveau inițial un rol educațional intern.

Potrivit autorităților, filmările ar fi fost destinate exclusiv activităților școlare și nu utilizării comerciale, așa cum s-a întâmplat ulterior. Această situație a determinat formularea unor plângeri oficiale către instituții internaționale relevante.

Ce demersuri au fost inițiate după apariția filmului

Consiliul pentru Drepturile Omului a solicitat Academiei americane de film și organizației UNESCO să deschidă o anchetă privind utilizarea imaginilor. Demersul vizează clarificarea modului în care materialele au fost obținute și folosite.

În paralel, Kremlinul a transmis că nu a vizionat documentarul și nu poate comenta asupra premiului obținut, potrivit Antena3. Această poziție indică o abordare prudentă, în contextul unei controverse cu implicații internaționale.