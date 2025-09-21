Rusia provoacă , iar incidentele din ultima vreme au drept scop testarea coeziunii Alianței și a reacției sale în cazul unei operațiuni mai largi. Este avertismentul unui ofițer de rang înalt care a dezertat din Rusia.

Rusia provoacă NATO

Avertismentul unui ofițer rus de rang înalt a declanșat discuții în Marea Britanie și SUA cu privire la riscul unui al Moscovei menit să rupă NATO. Publicația susține că informațiile au fost transmise unor aliați est-europeni în timpul târgului internațional de apărare DSEI de la Londra.

Potrivit sursei citate, Kremlinul ar pregăti o operațiune în „zona-gri” menită să testeze limitele NATO. Autorii materialului susțin că ar putea fi vorba despre un atac non-nuclear, negabil, îndreptat către teritoriul Poloniei. Un astfel de atac ar avea scopul de a provoca confuzie politică și de a diviza frontul transatlantic.

Tacticile din „zona-gri” presupun acțiuni la limita războiului deschis. În acest caz ar fi vorba despre incursiuni, atacuri cibernetice, dezinformare și operațiuni militare limitate. Acestea sunt menite să forțeze reacții politice sau militare confuze. Or, în ultimele săptămâni, Moscova a intensificat presiunile de la granițele NATO, de la zboruri agresive ale aviației până la lansări de drone.

Incidentele din Polonia și Estonia atrag atenția

Incursiunile recente ale avioanelor rusești în Estonia sau ale dronelor în spațiul aerian polonez, ridică semne de întrebare cu privire la intențiile Rusiei. Oficialii britanici au catalogat unele dintre aceste încălcări drept cele mai serioase de la începutul crizei.

În acest context, informațiile furnizate, potrivit serviciilor de intelligence, de un ofițer rus de grad înalt, generalul-major, care a părăsit Rusia sunt privite cu mare atenție. Acesta a susținut că planurile rusești au în vedere un atac limitat pe teritoriul polonez, într-o zonă ambiguă, dar suficient de semnificativ pentru a provoca reacții, dar suficient de negabil pentru a opri escaladarea automată.

Informațiile ar fi fost transmise și experților militari de la Washington pentru a fi evaluate.

Răspunsul NATO la provocările din Rusia

În Marea Britanie, experții militari pledează pentru o reacție convențională, în conformitate cu doctrinele de descurajare din Războiul Rece şi cu exerciții de tip Wintex care vizează coordonarea și controlul reacției NATO la incidente limitate.

În acest sens, Marea Britanie propune misiuni de apărare aeriană cu avioane Typhoon deasupra Poloniei, parte din operațiunea Eastern Sentry (Santinela Estului), alături de forțe franceze, germane, daneze şi suedeze. O decizie în acest sens va fi luată într-o sesiune de urgență a Consiliului Nord-Atlantic, după ce Varșovia a invocat articolul 4 al tratatului NATO.

Prim-ministrul polonez a avertizat că țara sa se află „mai aproape de un conflict militar decât oricând după Al Doilea Război Mondial”.

Care sunt planurile operaționale ale Kremlinului

Concomitent cu presiunile militare, Kremlinul își intensifică operațiunile de războiul informațional. Finlanda, țară care s-a alăturat de curând NATO, se confruntă cu campanii de dezinformare menite să slăbească încrederea publică și coeziunea politică. Observatori occidentali avertizează că mesajele sunt similare celor din perioada pregătitoare a invaziei din 2022 din Ucraina. Aceștia semnalează o strategie complexă, pe mai multe planuri.

Oficialii occidentali resping ideea unei la scară largă, a Rusiei, dar amenințarea unei „lovituri calibrate, negabile și confuze” rămâne concretă. În aceste condiții, oficialii NATO au luat foarte în serios avertismentul primit din partea dezertorului rus. Astfel, NATO a intensificat planificarea pentru perioada de iarnă.

Acesta va fi un moment dificil, când coeziunea politică europeană va fi pusă la încercare de presiuni economice, sociale și dezinformare.

Concluzia experților este că, acțiunile Rusiei din ultima perioadă nu reprezintă doar incidente izolate, ci o strategie cu obiective pe termen lung menită să exploateze situațiile ambigue, indecizia și reacțiile Alianței. Răspunsul transatlantic va trebui să fie simultan credibil, proporțional și rapid, pentru a descuraja alte acțiuni viitoare fără a cădea în capcana unei escaladări necontrolate.