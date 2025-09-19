NATO a intrat în alertă după ce o formație de au pătruns în spațiul aerian al Estoniei. Este o nouă provocare după incursiunile cu drone din Polonia și România.

Incursiune provocatoare în spațiul NATO

Spațiul aerian al Estoniei a fost încălcat de o formațiune de avioane militare rusești, conform unor surse militare din cadrul NATO, citate de agenția de presă Reuters. Este vorba despre trei avioane de vânătoare de tip MiG-31 care au survolat spațiul aerian al micuțului stat baltic vreme de aproximativ 12 minute. Informația a fost confirmată și de postul de televiziune public din Estonia.

a avut loc vineri dimineață. Cele trei MiG-31 au pătruns în spațiul aerian eston în apropiere de Insula Vaindloo, a transmis televiziunea publică din Estonia. Aeronavele nu aveau planuri de zbor, iar transponderele lor au fost oprite, mai notează ERR.

În acest context, Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei pentru a-i transmite o notă de protest.

BREAKING: Estonia says three Russian MiG-31 jets entered Estonian airspace without permission and stayed there for a total of 12 minutes. — Clash Report (@clashreport)

Incidentul nu este singular

Ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a apreciat că este vorba despre o incursiune brutală, fără precedent, într-un stat NATO. El a precizat că nu este prima oară când avioanele rusești pătrund ilegal în spațiul aerian eston. Acest lucru s-a întâmplat, deja, de patru ori, în acest an.

„Rusia a încălcat spațiul aerian al Estoniei deja de patru ori în acest an, ceea ce este inacceptabil în sine. Însă incursiunea de astăzi, implicând trei avioane de vânătoare care au intrat în spațiul nostru aerian, este fără precedent de brutală”, a declarat Margus Tsahkna.

E a cerut o intensificare a presiunilor politice și economice asupra regimului de la Moscova, pentru a-l determina să renunțe la această atitudine agresivă. În opinia sa, genul acesta de acțiuni nu fac decât să testeze frontierele NATO, în eventualitatea unui conflict armat.

„Încercările tot mai mari ale Rusiei de a testa frontiere și agresivitatea sa în creștere trebuie întâmpinate cu o intensificare rapidă a presiunii politice și economice”, a adăugat șeful diplomației estone.

Today summoned Russia’s chargé d’affaires over another violation of Estonia’s airspace, when three Russian MiG-31s entered our airspace over the Gulf of Finland for 12 minutes. This is an unprecedented and brazen intrusion — clear proof of Russia’s growing… — Margus Tsahkna (@Tsahkna)

Provocare împotriva NATO în Polonia

O altă provocare rusească într-o țară NATO a avut loc în noaptea de 9 spre 10 septembrie. Mai multe drone militare rusești, între 19 și 21, au încălcat spațiul aerian polonez, fiind doborâte în aer. La momentul respectiv, responsabilii polonezi, ucraineni și occidentali au descris incursiunea ca fiind o provocare deliberată. Polonia și aliați NATO care au avioane de luptă desfășurate în zonă au interceptat dronele rusești cu aparate F-16 și F-35.

Cel puțin o parte din aceste drone erau dispozitive de tip Gerbera, fabricate din lemn și spumă, folosite de armata rusă ca momeli pentru saturarea apărării antiaeriene ucrainene în timpul raidurilor cu drone de atac Shahed. Având o rază de acțiune de circa 600-700 de kilometri, aceste drone pot fi de asemenea echipate cu un mic dispozitiv exploziv sau cu echipamente de recunoaștere aeriană.

Ministerul rus al Apărării a susținut că în noaptea respectivă a atacat cu drone mai multe instalații militare și industriale în partea de vest a Ucrainei. Potrivit Moscovei, aceste aparate nu ar fi avut cun să ajungă deasupra Poloniei. Rușii au susținut că sistemele de război electronic ucrainene au deviat dronele de la traiectoria către țintele prestabilite.

Incident similar „rezolvat” diferit de România

Sâmbătă, 13 septembrie 2025, o altă dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României, în zona de nord a Dobrogei. Forțele Aeriene Române au ridicat două avioane F-16 care nu au făcut nimic, însă, pentru a intercepta dispozitivul. Cele două aeronave au avut contact vizual cu aparatul de tip Geran, care a petrecut în spațiul aerian românesc în jur de 50 de minute.

„O dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18.05 și a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16, care executau o misiune de patrulare aeriană în nordul Dobrogei. Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la NE de Chilia Veche spre SV de Izmail, și a părăsit spațiul aerian național în dreptul localității Pardina, îndreptându-se către Ucraina”, a precizat MApN, într-un comunicat.

Autoritățile române, ironizate de Ambasada Rusiei

Ezitarea forțelor armate românești de a doborî drona, a fost subiect de ironie pentru Ambasada Rusiei de la București. Într-un comunicat de presă, ambasadoru rus a sugerat că autoritățile române au văzut un „OZN”, iar nu un dispozitiv de luptă de tip Geran.

„Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a grăbit să anunțe că ar fi vorba de o dronă rusească. În acest sens, pe 14 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe al României l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru a-i transmite «protestul ferm» al autorităților române. În cursul discuției, însă, niciuna dintre întrebările adresate cu privire la identificarea dronei care ar fi pătruns în spațiul aerian român nu a primit un răspuns concret și convingător” , a transmis Ambasada Rusiei într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, având în vedere că autoritățile române nu au prezentat dovezi cu privire la identitatea aparatului observat, rușii au respins protescul considerându-l nefondat.

„Având în vedere lipsa unei confirmări obiective a provenienței naționale a aparatului zburător, protestul părții române a fost respins ca fiind nefondat și nejustificat. Ambasadorul a subliniat că toate circumstanțele indică faptul că, în realitate, a avut loc o provocare intenționată a regimului de la Kiev, care, temându-se de un eșec militar inevitabil și de răspunderea pentru crimele comise atât împotriva poporului rus, cât și a celui ucrainean, încearcă disperat, prin orice mijloace, să implice alte state europene într-o aventură militară periculoasă împotriva Federației Ruse”, a comunicat ambasada rusă, într-o postare pe Facebook