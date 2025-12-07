B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Rusia salută noua strategie de securitate a SUA: „Pas pozitiv pentru relațiile bilaterale”

Rusia salută noua strategie de securitate a SUA: „Pas pozitiv pentru relațiile bilaterale”

Selen Osmanoglu
07 dec. 2025, 10:31
Rusia salută noua strategie de securitate a SUA: „Pas pozitiv pentru relațiile bilaterale”
Sursa Foto: Hepta
Cuprins
  1. Comentariul Kremlinului despre strategia SUA
  2. Ce prevede noua strategie americană
  3. Contextul istoric și schimbarea tonului
  4. Reacții europene

Rusia a reacționat pozitiv la revizuirea strategiei naționale de securitate a Statelor Unite, considerând că noul document, publicat de Casa Albă, reprezintă un pas înainte pentru relațiile bilaterale. Spre deosebire de strategiile anterioare, revizuirea nu mai menționează Rusia ca o amenințare directă, ci adoptă un ton mai moderat. 

Comentariul Kremlinului despre strategia SUA

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat agenției TASS că modificările strategiei sunt binevenite, scrie Agerpres.

„Revizuirea făcută de administrația președintelui Donald Trump, care nu mai menționează Rusia ca o amenințare directă, a fost un pas pozitiv”, a spus acesta.

El a adăugat că Moscova va studia îndeaproape strategia actualizată și a subliniat că aceasta diferă de abordările anterioare ale SUA față de Rusia, marcând o posibilă schimbare în tonul politicii externe americane.

Ce prevede noua strategie americană

Documentul publicat de Casa Albă joi identifică încetarea războiului din Ucraina drept un interes major al SUA, dar conține puține observații critice la adresa Rusiei.

Potrivit agenției dpa, strategia subliniază necesitatea încetării ostilităților „pentru stabilizarea economiilor europene, prevenirea escaladării sau extinderii neintenționate a războiului”, insistând totodată pe menținerea unei stabilități strategice cu Moscova.

În schimb, strategia critică state europene pentru declinul democrației și libertății de exprimare, suprimarea opoziției politice, politicile de migrație, scăderea natalității și pierderea identității naționale.

Contextul istoric și schimbarea tonului

De la anexarea ilegală a Crimeei în 2014 și invazia la scară largă a Ucrainei în 2022, strategiile SUA plasau Rusia ca o amenințare majoră la adresa securității globale.

Noua strategie a administrației Trump marchează o abordare mai blândă și sugerează că SUA ar putea căuta cooperare limitată cu Moscova, chiar și în contextul conflictului din Ucraina, notează Reuters.

Reacții europene

Guvernele europene au reacționat rapid. Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a criticat poziția SUA privind libertatea de exprimare, afirmând că „nu cred că cineva trebuie să ne dea sfaturi” pe această temă.

Aceasta evidențiază tensiunile dintre SUA și Uniunea Europeană pe tema politicilor interne și libertăților civile, în timp ce Washingtonul își reafirmă prioritățile strategice la nivel global.

Tags:
Citește și...
Tragedie în Grecia: o ambarcațiune răsturnată, cel puțin 18 morți. Iată ce s-a întâmplat
Externe
Tragedie în Grecia: o ambarcațiune răsturnată, cel puțin 18 morți. Iată ce s-a întâmplat
Bărbat acuzat de omor din culpă, după ce și-a abandonat iubita pe munte. Ea a înghețat acolo până la moarte
Externe
Bărbat acuzat de omor din culpă, după ce și-a abandonat iubita pe munte. Ea a înghețat acolo până la moarte
CTP: „Faptul că în special Angela Merkel a permis migrarea fără limite a fost o greșeală”. Ce mare vulnerabilitate mai are UE, în viziunea gazetarului (VIDEO)
Externe
CTP: „Faptul că în special Angela Merkel a permis migrarea fără limite a fost o greșeală”. Ce mare vulnerabilitate mai are UE, în viziunea gazetarului (VIDEO)
CTP: Există această convergență între SUA și Rusia, anume dispariția UE, pentru ca ambele să stăpânească Europa (VIDEO)
Externe
CTP: Există această convergență între SUA și Rusia, anume dispariția UE, pentru ca ambele să stăpânească Europa (VIDEO)
Un câine i-a salvat viața stăpânului său. Ce s-a întâmplat
Externe
Un câine i-a salvat viața stăpânului său. Ce s-a întâmplat
A murit arhitectul care a proiectat Muzeul Guggenheim din Bilbao. Frank Gehry avea 96 de ani
Externe
A murit arhitectul care a proiectat Muzeul Guggenheim din Bilbao. Frank Gehry avea 96 de ani
Norvegia se pregătește de război. Statul nordic face achiziții militare importante de teama Rusiei
Externe
Norvegia se pregătește de război. Statul nordic face achiziții militare importante de teama Rusiei
Premiu de consolare pentru Donald Trump, în locul Nobelului. Distincție pentru pace primită de la președintele FIFA
Externe
Premiu de consolare pentru Donald Trump, în locul Nobelului. Distincție pentru pace primită de la președintele FIFA
Elevii germani protestează împotriva guvernului. Tinerii se opun introducerii serviciului militar voluntar
Externe
Elevii germani protestează împotriva guvernului. Tinerii se opun introducerii serviciului militar voluntar
Uniunea Europeană sancționează din nou platforma X. Ce reacții a stârnit decizia europeană din partea oficialilor americani
Externe
Uniunea Europeană sancționează din nou platforma X. Ce reacții a stârnit decizia europeană din partea oficialilor americani
Ultima oră
12:21 - Daniel Băluță a votat. Ce mesaj a avut candidatul PSD pentru bucureșteni (VIDEO)
12:09 - Anamaria Gavrilă nu ratează nicio gafă. Șefa POT e în urmă cu 3 luni: „Astăzi este 7 septembrie. Mergeți la vot!” (VIDEO)
11:57 - Anca Alexandrescu promite un București în care se poate trăi. Ce a declarat suveranista după ce a votat (VIDEO)
11:53 - Incident la o secție de votare din județul Constanța! Un bărbat și-a fotografiat buletinul de vot
11:43 - Nicușor Dan, întrebat de ce partenera sa nu a votat: „Nu vă îngrijorați”. Motivul pentru care Mirabela Grădinaru nu a pus ștampila la aceeași secție de vot
11:28 - Controale la târgurile de Crăciun din țară! Amenzi de aproape 200.000 de lei și principalele nereguli găsite
11:17 - Alegeri București. Băsescu: „E prima dată când vin la vot îngrijorat. Suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică, care dezbină românii în momente în care ar trebui să fim solidari” (VIDEO)
10:42 - Cătălin Drulă: Am votat cu încredere și optimism pentru un nou început pentru orașul nostru, care să meargă cu onestitate pe un drum al construcției (VIDEO)
10:06 - Alegeri București. Nicușor Dan: „De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine. Am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupție” (VIDEO)
09:48 - Primele rezultate exit poll la alegerile pentru Primăria București 2025: Ora la care vor fi anunțate