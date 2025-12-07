Rusia a reacționat pozitiv la revizuirea strategiei naționale de securitate a Statelor Unite, considerând că noul document, publicat de Casa Albă, reprezintă un pas înainte pentru relațiile bilaterale. Spre deosebire de strategiile anterioare, revizuirea nu mai menționează Rusia ca o amenințare directă, ci adoptă un ton mai moderat.

Comentariul Kremlinului despre strategia SUA

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat agenției TASS că modificările strategiei sunt binevenite, scrie Agerpres.

„Revizuirea făcută de administrația președintelui Donald Trump, care nu mai menționează Rusia ca o amenințare directă, a fost un pas pozitiv”, a spus acesta.

El a adăugat că Moscova va studia îndeaproape strategia actualizată și a subliniat că aceasta diferă de abordările anterioare ale SUA față de Rusia, marcând o posibilă schimbare în tonul politicii externe americane.

Ce prevede noua strategie americană

Documentul publicat de Casa Albă joi identifică încetarea războiului din Ucraina drept un interes major al SUA, dar conține puține observații critice la adresa Rusiei.

Potrivit agenției dpa, strategia subliniază necesitatea încetării ostilităților „pentru stabilizarea economiilor europene, prevenirea escaladării sau extinderii neintenționate a războiului”, insistând totodată pe menținerea unei stabilități strategice cu Moscova.

În schimb, strategia critică state europene pentru declinul democrației și libertății de exprimare, suprimarea opoziției politice, politicile de migrație, scăderea natalității și pierderea identității naționale.

Contextul istoric și schimbarea tonului

De la anexarea ilegală a Crimeei în 2014 și invazia la scară largă a Ucrainei în 2022, strategiile SUA plasau Rusia ca o amenințare majoră la adresa securității globale.

Noua strategie a administrației Trump marchează o abordare mai blândă și sugerează că SUA ar putea căuta cooperare limitată cu Moscova, chiar și în contextul conflictului din Ucraina, notează Reuters.

Reacții europene

Guvernele europene au reacționat rapid. Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a criticat poziția SUA privind libertatea de exprimare, afirmând că „nu cred că cineva trebuie să ne dea sfaturi” pe această temă.

Aceasta evidențiază tensiunile dintre SUA și Uniunea Europeană pe tema politicilor interne și libertăților civile, în timp ce Washingtonul își reafirmă prioritățile strategice la nivel global.