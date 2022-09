Rușii își atacă propriile centre de recrutare cu cocktailuri Molotov

Se înmulțesc numărul atacurilor la centrele de recrutare din Rusia. Pentru că se opun mobilizării, rușii iau cu asalt comisariatele și le incendiază cu cocktailuri Molotov.

Alte două comisariate militare din Federația Rusă au fost atacate cu cocktailuri Molotov în noaptea de joi spre vineri, informează publicația Nexta.

Nu mai puțin de patru astfel de incidente au fost raportate până acum. de când Vladimir Putin a anunțat mobilizarea parțială.

De la declanșarea invaziei militare în Ucraina, cel puțin 12 astfel de atacuri au fost înregistrate pe întreg teritoriul întregii Federații Ruse, conform publicației Meduza.

O persoană neidentificată a aruncat cu un cocktail Molotov în clădirea centrului militar de recrutare din orașul Svobodnîi, din regiunea Amur din estul Federației Ruse.

In , , unknown persons threw a Molotov cocktail at the military registration and enlistment office of the Industrial region.

