Accizele la votcă au fost majorate, printr-o decizie adoptată în parlamentul de la Moscova pentru a putea finanța continuarea războiului din Ucraina.

Parlamentarii ruși au aprobat, marți, noi creșteri de taxe. Moscova caută noi resurse financiare pentru susținerea războiului. Între se află și accizele la votcă, băutura națională în Rusia, conform AP. De asemenea, s-a propus o majorare a taxei pe valoarea adăugată de la 20 la 22%.

Noua legislație reduce pragul pentru întreprinderile obligate să colecteze TVA, de la 60 de milioane de ruble (aproximativ 739.000 de dolari), până la 10 milioane de ruble (aproximativ 123.000 de dolari). Această modificare a legii este concepută pentru a împiedica firmele să-și împartă operațiunile pentru a evita impozitele. Totuși, se estimează că vor fi afectate și multe întreprinderi mici care anterior erau scutite de plata TVA.

, camera inferioară a parlamentului rus, a aprobat un , în acest sens. Se așteaptă ca bugetul de stat să crească cu până la 1.000 de miliarde de ruble. În dolari, este vorba despre aproximativ 12,3 miliarde de dolari. Aceste reglementări vor fi introduse etapizat până în anul 2028.

Putin caută mai mulți bani pentru război

Măsura prin care accizele la votcă vor fi majorate, face parte dintr-o strategie prin care Kremlinul speră să impulsioneze . Prin noua lege va fi eliminată rata specială aplicată unei „taxe de reciclare” pentru autoturisme. vizând în mare parte vehiculele importate cu prețuri mari.

Alte propuneri au inclus creșterea accizelor pentru băuturi spirtoase, vin, bere, țigări și țigări electronice electronice, precum și introducerea de accize pentru produsele tehnologice precum smartphone-uri și laptopuri.

După doi ani de creștere alimentată de cheltuielile militare, economia Rusiei s-a contractat la începutul anului 2025. Economiștii guvernamentali estimează că anul acesta creșterea va fi doar de aproximativ 1%. Creșterea economică a avut de suferit din cauza dobânzilor ridicate ale băncii centrale, în prezent la 16,5%. Autoritățile încearcă să țină sub control inflația care a ajuns la 8% și este alimentată de achizițiile de armament ale statului.

Accizele la vodcă alimentează războiul lui Putin

În proiectul de buget al guvernului pentru anul 2026, care a fost aprobat marți, cheltuielile militare ale Rusiei au fost stabilite la 12,93 trilioane de ruble. Este vorba despre 159 miliarde de dolari. Suma crește dacă sunt incluse și cheltuielile pentru securitate și măsuri de aplicare a legii. Într-o astfel de ipoteză bugetul ajunge la 16,84 trilioane de ruble, 207 miliarde de dolari.

Proiectele legislative trebuie aprobate încă o dată de camera inferioară, înainte de a fi transmise camerei superioare. După ce trec de parlament, noile legi sunt promulgate de Vladimir Putin înainte de aplicare.