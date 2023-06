S-a zguduit pământul! Cutremur cu magnitudinea de 5 grade. Unde s-a produs seismul

Pământul s-a zguduit din nou, anunță specialiștii în domeniu. Un cutremur cu magnitudinea 5 a avut loc, vineri, în estul Franţei.

Potrivit Centrului German de Cercetare pentru Geoştiinţe (GFZ), seismul a a avut loc la o adâncime de 10 km, revizuind măsurătoarea anterioară care indica o magnitudine de 5,5, relatează Reuters, citată de .

