Şapte ofiţeri răniţi şi cinci maşini de poliţie distruse, după o urmărire în trafic. „Nu am mai văzut nimic atât de grav până acum, locuind aici”

Șapte au fost răniți și cinci mașini de au fost distruse, după urmărirea unui BMW care circula periculos pe o autostradă din . Într-un final, șoferul fugar şi pasagera sa, ambii în vârstă de 20 de ani, au fost reţinuţi, scrie .

Ce s-a întâmplat

Accidentul s-a produs după ora 2:00 dimineața, la scurt timp după ce ofițerii de poliție au încercat să oprească o mașină în zona Whickham din Gateshead.

Șoferul BMW-ului nu a vrut să oprească la semnalul polițiștilor, așadar ei au pornit într-o urmărire. În doar câteva minute, mașina și cinci vehicule ale poliției au fost implicate într-un accident grav, iar o secțiune a A1 a rămas închisă în ambele direcții mai bine de 12 ore.

Patru mașini de poliție avariate, o mașină răsturnată și șapte ofițeri transportați la spital.

„A fost un carnagiu absolut. Sunetul elicopterului poliției a fost cel care m-a trezit la 2.45 dimineața. M-am ridicat și m-am dus în celălalt dormitor, iar când am deschis jaluzelele erau poliție și ambulanțe peste tot. Am știut atunci că se întâmplase ceva grav. Nu am mai văzut nimic atât de grav până acum, locuind aici”, a declarat o martoră, pentru DailyMail.

„Am fost pur și simplu șocat când am văzut ce s-a întâmplat. A fost o nebunie să văd atâta măcel. Sunt aici de 20 de ani și singurul lucru important despre care știm că s-a întâmplat aici a fost când Raoul Moat l-a împușcat pe ofițerul de poliție”, a povestit un alt martor.

În prezent, patru dintre ofițeri au fost externați, în timp ce doi au rămas sub observaţie medicală, iar unul primește îngrijiri pentru o rană la picior. Pe de altă parte, bărbatul și femeia din BMW, în vârstă de 20 de ani ambii, nu au fost răniți.

Autostrada dublă a fost închisă timp de mai multe ore între Swalwell și joncțiunea Denton, iar cei doi din BMW au fost reţinuţi de autorităţi şi sunt anchetaţi.