Scandal de spionaj, în britanic. Soțul unei deputate laburiste a fost arestat alături de alți doi bărbați, sub suspiciunea că ar fi transmis Chinei comuniste.

Scandal de spionaj în Parlamentul britanic

Trei bărbați au fost arestați de poliție în mai multe locații din Anglia și Țara Galilor. Este vorba despre un nou scandal de spionaj, de această dată, în favoarea Chinei comuniste, relatează agenţia EFE.

Poliţia Metropolitană din Londra a confirmat arestarea celor trei, precizând că este vorba despre trei persoane cu vârste de 39, 43 şi 68 de ani. Unul dintre ei a fost identificat de presa britanică ca David Taylor, soţul deputatei scoţiene Joani Reid.

De altfel aceasta din urmă a confirmat arestarea soţului său. Ea a adăugat că nu a observat niciodată nimic suspect care să o facă să credeadă că el ar fi spion al Chinei.

„Nu am fost niciodată în China. Nu am vorbit niciodată în Camera Comunelor despre China sau despre chestiuni care să aibă legătură cu China. Nu am întrebat niciodată ceva legat de China”, a spus deputata laburistă.

EXCLUSIVE Labour MP Joani Reid’s consultancy company received more than £20k in interest free loans from two of her husband’s businesses. David Taylor was arrested on Wednesday by Counter Terrorism Police in London on suspicion of spying for China 👇 — The Herald (@heraldscotland)

Deputata laburistă se apără de acuzații

Joani Reid a mai spus că nu este o admiratoare a regimului dictatorial din impus de . Totodată, a precizat, niciodată în mandatul de parlamentar nu s-a întâlnit cu vreun reprezentant al unei companii din sau cu vreun diplomat sau oficial al acestei țări.

Parlamentarul laburist a subliniat că nici ea și nici copiii săi nu au fost implicați în nici una dintre activităţile desfășurate de soțul său, David Taylor. Pe de altă parte, publicația The Herald susține că firma sa de consultanță ar fi primit peste 20.000 de lire sterline de la două dintre afacerile soțului. Banii i-ar fi parvenit sub formă de împrumuturi fără dobândă.

În vârstă de 39 de ani, soțul deputatei, David Taylor, aflat în arest, este director al companiei de consultanţă în relaţii publice şi comunicare Earthcott Limited. El mai este responsabil pentru politică şi programe la Asia House, un centru de reflecţie (think-tank) axat pe consolidarea legăturilor economice dintre Asia, Orientul Mijlociu şi Europa.