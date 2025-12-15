Scandal uriaș la Universitatea Comenius din Bratislava! Angajați ai instituției sunt acuzați că au folosit camerele de supraveghere din căminele studențești din Mlynská Dolina. Scopul ar fi fost supravegherea studentelor în momente private.

Potrivit , imaginile ar fi fost urmărite intenționat atunci când tinerele se aflau în situații intime, în special când se dezbrăcau.

În ce scop erau folosite camerele de supraveghere

de tip „industrial”, instalate la căminele din Mlynská Dolina, aveau oficial un scop strict legat de securitate. Ele erau folosite doar pentru supravegherea acoperișurilor clădirilor. În realitate însă, potrivit sursei menționate, angajații de la pază le-ar fi manipulat frecvent pentru a privi direct în camerele studenților.

O sursă familiarizată cu situația susține că reglarea camerelor pentru a surprinde interiorul camerelor devenise o practică obișnuită. Oficial, acest lucru era justificat prin nevoia de a supraveghea zonele exterioare, însă în fapt camerele erau orientate spre ferestrele individuale. Dacă apărea „ceva interesant” în spatele lor, imaginea era mărită intenționat.

„O fată în lenjerie intimă sau chiar un băiat, nu conta. În imagini se vedea totul în detaliu. Și puteau urmări și alte lucruri, știți, acolo locuiesc tineri”, a spus sursa.

Acces direct la aceste înregistrări ar fi avut aproximativ 20 de persoane. Dacă cineva observa imagini „picante”, acestea erau rapid împărtășite cu ceilalți.

Cine mai era, de fapt, supravegheat

Nici locuințele din imediata vecinătate a căminelor nu ar fi scăpat de supraveghere. Conform sursei, angajații urmăreau deliberat momentele în care oamenii se schimbau de haine.

„Bineînțeles că îi urmăreau când cineva se dezbrăca sau se îmbrăca, iar dacă de exemplu o femeie ieșea pe balcon în lenjerie intimă, putea fi apropiată în detaliu”, a mai precizat sursa.

Potrivit informațiilor apărute, aceste practici ar fi avut loc pe durata anului trecut și ar fi continuat până în luna martie a acestui an. Totul s-a oprit abia în momentul în care camera a fost demontată, în contextul lucrărilor de renovare a căminelor.

Cum a reacționat conducerea Universității Comenius

Conducerea Universității Comenius a intrat în posesia acestor informații abia la finalul lunii septembrie, după primirea unui denunț anonim.

„Am tratat imediat incidentul atât intern, cât și cu organele de urmărire penală. Este vorba de o încălcare gravă a obligațiilor de serviciu și probabil și de o infracțiune”, a transmis instituția.

Regulile privind utilizarea camerelor de supraveghere au fost înăsprite, iar accesul la înregistrări a fost restricționat drastic.