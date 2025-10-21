B1 Inregistrari!
Scenariu de film. Un bărbat și-a înscenat moartea, ca să scape de închisoare. Unde s-a petrecut incidentul

Elena Boruz
21 oct. 2025, 08:34
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. A mințit că are cancer
  2. Cum a fost prins

Scenariu de film. Un bărbat, în vârstă de 38 de ani, a recurs la un gest neașteptat pentru a scăpa de pedeapsa cu închisoarea. Mai exact, este vorba despre faptul că și-a înscenat moartea pentru a nu fi pedepsit, pentru că și-a violat fosta iubită. 

Incidentul a avut loc în Statele Unite ale Americii, iar bărbatul a părăsit țara și s-a mutat în Scoția, pentru ca planul său să funcționeze. Violul a avut loc în anul 2008 și de atunci bărbatul i-a jucat „pe degete” pe oamenii legii.

A mințit că are cancer

Potrivit Le Figaro, în anul 2019, bărbatul ar fi mințit că suferă de cancer, în stadiu avansat, după care a publicat imagini cu un necrolog, pentru ca scenariul său să pară și mai real.

Apoi, ca prin minune, acesta a fugit în Regatul Unit, unde a căpătat o nouă „identitate”. Totuși, ceva i-a scăpat.

Cum a fost prins

În octombrie 2021, avea să se încheie „spectacolul” creat de el, deoarece, ajuns pe un pat de spital din Scoția, pentru a fi tratat de Covid-19, americanul a mințit că este un orfan irlandez. Din nefericire pentru el, atât medicii, cât și poliția l-au recunoscut, în special după tatuaje, care corespundeau cu cele pe care le-a descris Interpolul.

Chiar și așa, bărbatul a încercat să scape. A mințit că acele tatuaje i s-au făcut când nu se afla în stare conștientă și că amprentele i-au fost inversate pentru a părea că el este cel căutat. Teatrul lui nu s-a sfârșit aici, căci pe tot parcursul procesului de extrădare, americanul a recurs la fel și fel de gesturi: a mers într-un scaun cu rotile și a purtat o mască de oxigen, deși un medic a spus că nu este nevoie de astfel de măsuri, descriindu-i picioarele ca fiind „puternice și atletice”.

Luni, bărbatul a fost condamnat la cel puțin cinci ani de închisoare. În luna noiembrie urmează să se pronunțe o altă sentință, într-un alt caz, care îl vizează. Tot în 2008, acesta ar fi comis încă un viol, iar datele au ieșit abia acum la iveală.

