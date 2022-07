Scene desprinse dintr-un film de groază în Egipt: O femeie a murit după ce a fost atacată de rechin (VIDEO)

Scene de coșmar surprinse pe o plajă în Egipt. O femeie de origine austriacă, aflată în vacanță în golful Sahl Hasheesh din Marea Roșie, a murit după ce a fost atacată de un rechin, scrie

Femeia a încercat zadarnic să scape din gura rechinului. În paralel, privitorii îngroziți au încercat să-i distragă atenția rechinului, dar nimeni nu a îndrăznit să sară pentru a o ajuta.

În cele din urmă femeia a ajuns la mal fără o mână și un picior.

Medicii i-au acordat primul ajutor la fața locului, dar femeia a murit câteva minute mai târziu, în ambulanță.

Femeia era din Austria, dar era căsătorită cu un bărbat din Egipt. Atacurile de rechini în Egipt sunt rare, dar Marea Roșie are peste 44 de specii.

În anul 2004, în iulie, nu departe de cunoscutul hotel Hilton, pe plaja stațiunii Dahab, a avut loc un atac asupra unei femei care înota lângă mal. Elvețiana a supraviețuit în mod miraculos, doar membrele i-au fost afectate. Experții spun că turistul a fost atacat de un locuitor al oceanului care a navigat în mod miraculos în zona stațiunii.

This is the chilling moment a woman desperately tried to swim back to shore after a shark ‘bit off her arm and leg’ at a tourist hotspot in Egypt. She died of a painful shock. 🙏

