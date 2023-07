Scene halucinante în Franța, după cinci nopți de proteste / Un individ pe motocicletă trage după el pe șosea o drujbă pornită

Franța este zguduită de , cu lupte de stradă, distrugeri și mii de arestări, după uciderea de către poliție a unui tânăr de 17 ani, Nahel, de origine algeriană, în urma unui incident în care acesta a refuzat să coboare din mașină, relatează Digi24.ro.

Un videoclip răspândit pe rețelele de socializare surprinde un motociclist trăgând după el pe asfalt o drujbă pornită. Bărbatul a fost la un pas de a-i reteza picioarele unei persoane, care reușește să se ferească în ultimul moment, relatează G4Media.ro.

După cinci nopți consecutive de haos în Franța, imaginile șocante continuă să apară. Violențe extreme și au avut loc la protestele provocate de moartea unui tânăr de 17 ani, de origine algeriană, împușcat de un polițist pentru că a refuzat să coboare din mașină.

France riot is going crazy. A guy makes a little jump to avoid getting hit by a chainsaw dragged by a motorcycle.

— Fights & Wild content (@NoCapFights)