Un cetățean american, profesorul Marc Fogel, a fost pus în libertate de autoritățile ruse într-un schimb cu . Marc Fogel era deținut în Rusia de peste trei ani.

Casa Albă a reușit să obțină eliberarea profesorului Fogel în cadrul unui „schimb”, după cum a anunțat CNN. Postul de televiziune nu a dat detalii despre persoana care ar fi fost pusă în libertate, pe bază de reciprocitate, de SUA. Consilierul pentru Securitate Națională, Mike Waltz, a precizat că acordul a fost negociat de Donald Trump, de trimisul special pentru Orientul Mijlociu Steve Witkoff, precum și de consilierii președintelui SUA.

Mike Waltz nu a oferit detalii despre acest schimb, spunând doar că a fost „o dovadă de bună credință din partea rușilor și un semn că ne îndreptăm în direcția corectă pentru a pune capăt războiului brutal și teribil din Ucraina”. Witkoff a mers personal în pentru a-l aduce înapoi pe Fogel, se arată în comunicat.

„Până în seara asta, Marc Fogel se va afla pe pământ american și se va reuni cu familia și cu cei dragi datorită conducerii președintelui Trump”, a mai anunțat Waltz.

Marc Fogel, care a lucrat ca profesor de istorie la Școala Anglo-Americană din Moscova, a fost arestat în august 2021, pe un aeroport din Moscova. El a fost depistat purtând canabis asupra sa. Fogel a călătorit în Rusia cu aproximativ 17 grame de canabis, despre care familia și avocatul au spus că i-ar fi fost recomandate pentru a trata „durerile severe de coloană”.

