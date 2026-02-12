Schimbare istorică în Europa. După secole în care tronurile Europei au fost ocupate aproape exclusiv de bărbați, continentul intră într-o perioadă de transformare fără precedent. Modificarea legislației de succesiune în mai multe monarhii a deschis drumul către o nouă generație de lideri regali: femeile. Astfel, „era reginelor în Europa” nu mai pare un scenariu îndepărtat, ci o realitate tot mai apropiată.

Această schimbare vine într-un context mai larg de modernizare a caselor regale, care au renunțat treptat la regulile ce favorizau moștenitorii de sex masculin, indiferent de ordinea nașterii.

Cine este Prințesa Leonor, viitoarea regină a Spaniei

Moștenitoarea coroanei spaniole, cunoscută sub titlul de Prințesă de Asturias, se pregătește intens pentru rolul care o așteaptă. La doar 20 de ani, Leonor parcurge un program complex de formare, menit să o familiarizeze cu responsabilitățile instituționale și militare ale funcției regale.

Pregătirea sa include un stagiu de mai mulți ani în structurile armatei, etapă considerată esențială pentru viitorii suverani ai Spaniei. Casa regală de la Madrid mizează pe o tranziție lină către o monarhie condusă, pentru prima dată în epoca modernă, de o regină tânără și formată în spiritul noilor valori europene.

Schimbare istorică în Europa. De ce este Prințesa Elisabeth un caz istoric pentru Belgia

Belgia se pregătește, la rândul ei, pentru un moment simbolic. În viitor, tronul ar urma să fie ocupat de Prințesa Elisabeth, care va deveni prima regină a țării în baza dreptului de succesiune egală. Tânăra, în vârstă de 24 de ani, este considerată una dintre cele mai bine pregătite moștenitoare ale generației sale.

Cu studii în istorie și politică la și un masterat în politici publice la Harvard, Elisabeth reprezintă profilul unei monarhii adaptate secolului XXI. În plus, abilitățile sale lingvistice, vorbește fluent engleză, franceză, olandeză și germană, sunt văzute ca un avantaj major într-o țară marcată de diversitate culturală și lingvistică.

Care sunt celelalte prințese care se pregătesc să devină regine

Pe lista viitoarelor regine ale Europei se mai află și moștenitoarea tronului Țărilor de Jos, Prințesa Catharina-Amalia. În ciuda vârstei fragede, aceasta a atras atenția prin decizia de a renunța temporar la indemnizația anuală până în momentul în care va prelua atribuții oficiale complete. Gestul a fost interpretat ca un semn de responsabilitate și maturitate politică, potrivit .

În Norvegia, Prințesa Ingrid Alexandra este prima femeie născută cu drept deplin de succesiune, după modificarea regulilor care au introdus egalitatea între sexe. La 22 de ani, ea este privită ca simbolul unei monarhii nordice care pune accent pe egalitate, transparență și apropierea de cetățeni.

Schimbare istorică în Europa. Ce impact va avea „era reginelor” asupra continentului

Specialiștii în istorie și politologie susțin că schimbarea de generație și de paradigmă în cadrul monarhiilor ar putea influența modul în care aceste instituții sunt percepute de public. O conducere feminină, formată într-un context modern, ar putea aduce o apropiere mai mare de temele actuale, educație, egalitate de șanse, diplomație culturală și rolul social al monarhiei într-o Europă aflată în continuă schimbare.