Sâmbătă, 10 ianuarie, vremea din partea nordică a țării va fi marcată de frig și ger. Cei din sud, în schimb, ar trebui să își planifice activitățile ținând cont și de precipitațiile care se vor înregistra. În prima parte vor fi ploi sau lapoviță, dar mai pe seară, se vor transforma în ninsori.

Vremea 10 ianuarie, în Dobrogea și Bărăgan

În Dobrogea și cu Bărăganul, vremea este preponderent mohorâtă. Se vor înregistra și precipitații, în prima parte a zilei sub formă de ploi și lapoviță, iar mai apoi, sub formă de ninsori. În sud-est, stratul de zăpadă va măsura chiar și 15 centimetri. Tot spre seară va începe să bată și vântul. Maximele zilei sunt 10 grade, cu mult peste normalul acestei perioade.

Vremea nu diferă cu mult în Oltenia. Vremea este, de asemenea, mohorâtă, iar valorile termice – mai mari decât normalele perioadei. Ți aici se vor înregistra precipitații. Inițial vor fi ploi și lapoviță, iar ulterior – ninsori. În zona de deal a Olteniei, temperaturile vor ajunge la 6 grade Celsius.

Vremea în Moldova, Muntenia și Bucovina

În partea de sud a Moldovei și în nordul Munteniei, atmosfera este tot închisă. În schimb, aici, temperaturile se apropie de normalul perioadei. Nu e exclus să apară precipitații, iar pe seară, vântul va avea intensificări astfel că rafalele vor atinge chiar și 55 de km/h.

Românii din nordul Moldovei și din Bucovina trebuie să se pregătească pentru temperaturi extrem de scăzute. Dimineața începe cu ger, astfel că în unele zone, mercurul din termmetre nu va urca mai sus de -11 grade Celsius, potrivit informărilor . Noaptea, frigul persistă, ba chiar se amplifică, astfel că valorile termice vor coborî până la -18 grade.

Vremea în centrul țării

Vreme rece va fi și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Temperaturile vor fi sub 0 grade, în toată regiunea, iar peste noapte, apare și gerul. Cu toate astea, doar la munte este posibil să apară zapadă, acolo unde maximele nu vor depăși -2 grade.

În partea de vest a țării, atmosfera este mohorâtă, iar temperaturile – sub normalul acestei perioade. În zona montană, se vor înregistra și ninsori, iar la noaptea, va apărea și fenomenul de ger.

Vremea 10 ianuarie, în București

În , cerul va fi preponderent înnorat pe parcursul zilei. Apar din nou ninsorile, iar stratul de zăpadă este de așteptat să atingă în jur de 5 centimetri, la noapte.

Dacă la prânz, maximele nu vor depăși 5 grade celsius, noaptea, valorile termice vor coborî chiar și până la -4 grade.