Secretarul de presă al Departamentului de Stat al SUA a fost testat pozitiv la COVID-19 după ce a participat la Adunarea Generală a ONU

Secretarul de presă al Departamentului de Stat al SUA, Ned Price, a anunţat luni că a fost testat pozitiv cu coronavirus după o săptămână de întrevederi cadrul Adunării Generale a ONU, informează dpa, citată de Agerpres.

„După ce am avut simptome pentru prima oară în această dimineaţă, am fost testat pozitiv la COVID-19 la scurt timp după şi acum sunt în carantină pentru următoarele 10 zile”, a transmis Price, într-o postare pe Twitter.

„Nu mă simt foarte bine, însă sunt recunoscător pentru protecţia în faţa unei îmbolnăviri grave oferită de vaccinuri sigure şi eficiente”, susține el.

Price l-a însoţit pe secretarul de stat american Antony Blinken la o serie de întrevederi la nivel înalt cu parteneri străini în marja Adunării Generale a ONU de săptămâna trecută.

Blinken a fost testat negativ la coronavirus în timpul unei verificări de rutină luni seara, a informat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA într-o conferinţă de presă.

After experiencing symptoms for the first time this morning, I tested positive for COVID-19 shortly thereafter, & will now quarantine for the next 10 days. I’m feeling under the weather but am grateful for the protection from severe illness offered by safe and effective vaccines.

— Ned Price (@StateDeptSpox) September 27, 2021