Șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, a fost diagnosticată cu în stadiu incipient, dar îşi va continua activitatea pe durata tratamentului. Anunțul a fost făcut luni de preşedintele Donald Trump într-o postare pe reţelele sociale.

Care a fost mesajul lui Donald Trump pentru șefa de cabinet a Casei Albe

Trump a descris-o pe Wiles ca fiind „una dintre cele mai puternice persoane pe care le cunoaşte” și a precizat că aceasta intenționează să înceapă tratamentul imediat, fără se retragă din activitate.

Președintele american s-a arătat extrem de optimist cu privire la starea de sănătate a consilierei sale și a subliniat că aceasta va rămâne la post. Trump a reiterat că Wiles este „fermă şi profund dedicată servirii poporului american” și că se bucură de sprijinul total al familiei prezidențiale.

„În timpul perioadei de tratament, ea îşi va petrece practic tot timpul la Casa Albă, ceea ce mă face, în calitate de preşedinte, foarte fericit!. În curând se va simţi mai bine ca niciodată!”

„Melania şi cu mine suntem alături de ea în toate privinţele şi aşteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu Susie la multele lucruri mari şi minunate care se întâmplă în beneficiul ţării noastre”, a declarata Donald Trump.

Cine este Susie Wiles

Susie Wiles, în vârstă de 68 de ani, este o apropiată de lungă durată a lui Trump, care a avansat de la copreşedintă a campaniei sale la cel mai apropiat consilier şi sfătuitor al său. A petrecut zeci de ani ca lobbyistă şi activistă politică în Florida şi a condus campania lui Trump din 2016 în acest stat. Deşi evită în general lumina reflectoarelor, ea a atras atenţia în decembrie cu un interviu sincer în care a făcut remarci critice la adresa unor lideri ai administrației precum: JD Vance şi a procurorului general Pam Bondi.

Contextul politic în care apropiata lui Trump începe tratamentul

Anunţul despre starea de sănătate a lui Susie Wiles intervine într-un moment complicat. Președintele american are de gestionat probleme majore, de la conflictul din Iran și scumpirea carburanților, până la alegerile dificile din această toamnă, scrie .