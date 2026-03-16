Șefa de cabinet de la Casa Albă a fost diagnosticată cu cancer la sân. Mesajul transmis de Trump

Flavia Codreanu
16 mart. 2026, 21:38
sursa foto: X/ Susie Wiles
Cuprins
  1. Care a fost mesajul lui Donald Trump pentru șefa de cabinet a Casei Albe
  2. Cine este Susie Wiles
  3. Contextul politic în care apropiata lui Trump începe tratamentul

Șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, a fost diagnosticată cu cancer la sân în stadiu incipient, dar îşi va continua activitatea pe durata tratamentului. Anunțul a fost făcut luni de preşedintele Donald Trump într-o postare pe reţelele sociale.

Care a fost mesajul lui Donald Trump pentru șefa de cabinet a Casei Albe

Trump a descris-o pe Wiles ca fiind „una dintre cele mai puternice persoane pe care le cunoaşte” și a precizat că aceasta intenționează să înceapă tratamentul imediat, fără se retragă din activitate.

Președintele american s-a arătat extrem de optimist cu privire la starea de sănătate a consilierei sale și a subliniat că aceasta va rămâne la post. Trump a reiterat că Wiles este „fermă şi profund dedicată servirii poporului american” și că se bucură de sprijinul total al familiei prezidențiale.

„În timpul perioadei de tratament, ea îşi va petrece practic tot timpul la Casa Albă, ceea ce mă face, în calitate de preşedinte, foarte fericit!. În curând se va simţi mai bine ca niciodată!”

„Melania şi cu mine suntem alături de ea în toate privinţele şi aşteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu Susie la multele lucruri mari şi minunate care se întâmplă în beneficiul ţării noastre”, a declarata Donald Trump.

Cine este Susie Wiles

Susie Wiles, în vârstă de 68 de ani, este o apropiată de lungă durată a lui Trump, care a avansat de la copreşedintă a campaniei sale la cel mai apropiat consilier şi sfătuitor al său. A petrecut zeci de ani ca lobbyistă şi activistă politică în Florida şi a condus campania lui Trump din 2016 în acest stat. Deşi evită în general lumina reflectoarelor, ea a atras atenţia în decembrie cu un interviu sincer în care a făcut remarci critice la adresa unor lideri ai administrației precum: JD Vance şi a procurorului general Pam Bondi.

Contextul politic în care apropiata lui Trump începe tratamentul

Anunţul despre starea de sănătate a lui Susie Wiles intervine într-un moment complicat. Președintele american are de gestionat probleme majore, de la conflictul din Iran și scumpirea carburanților, până la alegerile dificile din această toamnă, scrie Digi24.

Citește și...
Un australian și-a salvat câinele de cancer cu un vaccin creat de ChatGPT
Externe
Un australian și-a salvat câinele de cancer cu un vaccin creat de ChatGPT
A găsit un microcip în mâncare! Un cal de curse celebru a ajuns în farfuriile săracilor
Externe
A găsit un microcip în mâncare! Un cal de curse celebru a ajuns în farfuriile săracilor
(VIDEO) Panică la un obiectiv turistic celebru: Un turn medieval s-a prăbușit sub ochii vizitatorilor
Externe
(VIDEO) Panică la un obiectiv turistic celebru: Un turn medieval s-a prăbușit sub ochii vizitatorilor
Reacția lui Trump după ce Iranul a amenințat România, dar și alte state: „Nu contează!”
Externe
Reacția lui Trump după ce Iranul a amenințat România, dar și alte state: „Nu contează!”
NATO nu se implică militar în Orientul Mijlociu. Aliații SUA resping cererea lui Trump de a trimite nave în strâmtoarea Ormuz
Externe
NATO nu se implică militar în Orientul Mijlociu. Aliații SUA resping cererea lui Trump de a trimite nave în strâmtoarea Ormuz
Pariori pe Polymarket au amenințat cu moartea un jurnalist din Israel pentru a‑l determina să‑și modifice un articol. Miza: 12 milioane de dolari
Externe
Pariori pe Polymarket au amenințat cu moartea un jurnalist din Israel pentru a‑l determina să‑și modifice un articol. Miza: 12 milioane de dolari
Descoperire alarmantă: Un pește veninos, extrem de toxic, găsit într-o zonă turistică. Otrava lui poate ucide. Cum arată acesta
Externe
Descoperire alarmantă: Un pește veninos, extrem de toxic, găsit într-o zonă turistică. Otrava lui poate ucide. Cum arată acesta
Trump a fost informat că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, „probabil e gay”. Reacția lui Trump, „de neprețuit”
Externe
Trump a fost informat că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, „probabil e gay”. Reacția lui Trump, „de neprețuit”
Alertă pe Nistru! Maia Sandu spune că Rusia este responsabilă pentru poluarea râului. România intervine cu ajutoare
Externe
Alertă pe Nistru! Maia Sandu spune că Rusia este responsabilă pentru poluarea râului. România intervine cu ajutoare
Trump susține că are „dreptul absolut” să reimpună taxe vamale după decizia Curții Supreme
Externe
Trump susține că are „dreptul absolut” să reimpună taxe vamale după decizia Curții Supreme
Ultima oră
22:20 - Nadia Comăneci, celebrată la Parlamentul European la 50 de ani de la nota perfectă. Cum a fost marcat momentul istoric de la Montreal
22:18 - Cazul repatrierii Irinei Ponta. Noile documente scurse de la MAE comentate de Victor Ponta (VIDEO)
22:16 - Un australian și-a salvat câinele de cancer cu un vaccin creat de ChatGPT
22:07 - Ar putea Iranul să atace România? Băsescu avertizează: „Iranul ne consideră un stat agresor. Nu cred că riscul este zero, așa cum încearcă unii să ne convingă” (VIDEO)
21:31 - Plan major de restructurare la Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor. Câte posturi ar putea dispărea din instituție
21:30 - Cererea SUA de folosire a bazelor militare nu trebuia aprobată în Parlament. Victor Ponta acuză incompetența liderilor politici (VIDEO)
21:16 - Victor Ponta a ajuns să-i dea dreptate lui Traian Băsescu: „Am văzut declarația lui și chiar are dreptate” (VIDEO)
21:00 - Comisia de Muncă a avizat amendamentele PSD privind ajutoarele sociale. Anunțul ministrului Muncii (VIDEO)
20:57 - A găsit un microcip în mâncare! Un cal de curse celebru a ajuns în farfuriile săracilor
20:52 - Victor Ponta, despre alegeri anticipate în România: „Nu au ce căuta împreună PSD cu USR la guvernare. Avem un circ de 9 luni de zile” (VIDEO)