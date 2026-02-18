B1 Inregistrari!
Ilie Bolojan respinge ideea unui împrumut FMI. Ce spune despre perioada de austeritate

Adrian Teampău
18 feb. 2026, 20:56
Ilie Bolojan susține că perioada de austeritate se apropie de sfârșit, motiv pentru care nu este nevoie de un împrumut de la FMI. Premierul dă asigurări că economia s-a stabilizat.

Premierul a infirmat oficial orice scenariu privind un acord de împrumut cu Fondul Monetar Internațional (FMI). Ilie Bolojan  a dat asigurări că economia României s-a stabilizat. În acest context, a declarat el, colaborarea cu instituțiile financiare internaționale rămâne una strict „standard” și instituțională.

„Sper să fim în situația în care în afară de colaborarea normală cu FMI să rămânem o țară stabilă, să rămânem o țară în care măsurile pe care le ia Guvernul sunt de natură să stabilizeze economia, ceea ce am reușit până acum și practic perioada dificilă se apropie de final”, a spus premierul la Antena 3.

El a precizat că situația actuală nu necesită semnarea unui acord de finanțare cu FMI. Premierul a precizat că pachetele de austeritate adoptate până acum au început să dea roade.

„Nu există în momentul de față niciun fel de situație în care să recurgem la o astfel de situație. Așa cum avem colaborarea instituțională cu Banca Mondială și România a avut colaborări instituționale normale, standard, cu toate instituțiile financiare inclusiv cu Fondul Monetar”, a spus Bolojan.

Premierul crede că lucrurile se vor redresa

Premierul Ilie Bolojan a adăugat că deși nu a fost o perioadă ușoară din punct de vedere economic pentru cea mai mare parte a românilor, este totuși o perioadă tranzitorie.

„În mod evident nu a fost o perioadă ușoară pentru cea mai mare parte a românilor. Aceasta este realitatea, dar dacă suntem realiști, în momentul în care o familie consumă mult mai mult decât își poate permite și ajunge să nu mai fie împrumutată, echilibrarea și plata datoriilor nu se poate face exact în aceleași condiții de activitate ca atunci când ai beneficiat de împrumuturi”, a spus premierul

Șeful Guvernului a insistat că este doar o perioadă tranzitorie în care vor trebui create condiții de dezvoltare economică.

„Este o perioadă tranzitorie și ceea ce trebuie să facem este să creăm condiții de dezvoltare și asta încercăm să facem în fiecare zi. Și acest buget, care va avea o componentă importantă de investiții, care va reechilibra lucrurile să fie unul din elementele de bază pe care se va baza relansarea din acest an”, a mai spus Bolojan.

