Secretarul General al NATO, Mark Rutte, , în prima sa vizită oficială în România de la preluarea mandatului în fruntea NATO.

Vizita are loc în contextul Forumului NATO pentru Industria de Apărare (NATO Industry Forum), un eveniment de amploare care reunește reprezentanți ai statelor aliate și ai industriei de apărare, pentru a discuta despre consolidarea capacităților militare și cooperarea strategică în domeniu.

Cu cine se va întâlni Mark Rutte în România

Pe durata vizitei, Mark Rutte va avea întâlniri oficiale la cel mai înalt nivel. Miercuri, el va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele României, Nicușor Dan, la ora 13:30, potrivit site-ului Administrației Prezidențiale. Cei doi vor purta conversații față în față și discuții oficiale extinse, urmate de declarații de presă comune.

Tot miercuri, secretarul general al NATO se va întâlni cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, și ulterior cu președintele Senatului, Mircea Abrudean, precum și cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

De asemenea, Mark Rutte va avea o întâlnire cu studenți ai Universității București, în cadrul unui eveniment dedicat diplomației publice și dialogului cu tinerii.

Care este scopul discuțiilor de la Cotroceni

Potrivit Administrației Prezidențiale, agenda discuțiilor dintre președintele Nicușor Dan și secretarul general Mark Rutte va include teme majore legate de securitatea regională și întărirea Flancului Estic al NATO.

Cei doi oficiali vor analiza amenințările actuale la adresa Alianței Nord-Atlantice, în special în contextul evoluțiilor de securitate din apropierea granițelor României, și vor discuta modalitățile de consolidare a capacităților colective de apărare și descurajare.

Ce se va întâmpla la NATO Industry Forum

Joi, președintele României și secretarul general al NATO vor participa împreună la NATO Industry Forum, care se desfășoară la București în perioada 5-6 noiembrie 2025. În cadrul forumului, Mark Rutte va susține o alocuțiune privind necesitatea creșterii producției de apărare și importanța parteneriatului dintre NATO și industria de profil.

Evenimentul reprezintă o platformă strategică de dialog între factorii de decizie politică și reprezentanții sectorului industrial, în contextul eforturilor Alianței de a-și consolida reziliența și de a răspunde provocărilor actuale de securitate.