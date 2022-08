Serghei Lavrov spune că Rusia este pregătită să discute cu SUA despre schimbul de prizonieri care să o includă pe Brittney Griner

SUA și Rusia au indicat că sunt gata să poarte discuții cu privire la un , la o zi după ce starul baschetului american feminin Brittney Griner a fost condamnată la 9 ani de închisoare pentru trafic de droguri, după ce a fost prinsă cu mai puțin de un gram de ulei de canabis pe un aeroport din Moscova, informează .

Putin este pregătit să negocieze cu Biden pentru un schimb de prizonieri

Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, a transmis că Kremlinul este „pregătit să discute pe această temă, dar numai în cadrul canalului [de comunicare] stabilit între cei doi președinți”, potrivit .

„Există un canal specific care a fost agreat de președintele rus Vladimir Putin și președintele american Joe Biden și, orice s-ar spune în public, acest canal va rămâne în funcțiune”, a declarat vineri Serghei Lavrov la summitul ASEAN – Asociația Națiunilor din Asiei de Sud-Est.

Ulterior, după discursul ministrul rus de externe, , care a participat și el la summit, a declarat că America va discuta despre schimbul de prizonieri cu Rusia.

„Am avansat, după cum știți, o propunere considerabilă pentru Rusia, iar ceea ce ministrul de externe Lavrov a spus în această dimineață și în public este că sunt pregătiți să discute prin canalele pe care le-am stabilit pentru a face exact acest lucru. Și asta o să facem”, a transmis Antony Blinken în timpul unei conferințe de presă.

Rușii vor la schimb un asasin FSB și un traficant de arme

Comentariile ambelor părți sugerează un proces de negociere complex, care s-ar putea accelera în zilele următoare.

Oficialii guvernului rus au solicitat luna trecută ca SUA să îl elibereze pe Vadim Krasikov, un fost colonel FSB, care a fost condamnat la închisoare anul trecut pentru o crimă pe care a comis-o în Germania.

Totodată, rușii îl vor și pe Viktor Bout, un cunoscut , la schimb pentru Griner și Paul Whelan, un alt cetățean american reținut de autoritățile ruse care l-au acuzat că ar fi spion.

„Nu am vrut niciodată să rănesc pe cineva, nu am vrut să pun în pericol populația rusă, nu am vrut să încalc nicio lege de aici”, a spus Brittney în fața curții.

„Am făcut o greșeală onestă și sper că, în decizia voastră, asta nu îmi va pune capăt vieții aici. Știu că toată lumea vorbește despre pioni politici și politică, dar sper că aceste lucruri sunt departe de această sală de judecată”, a mai menționat aceasta.