Serghei Lavrov spune că Ucraina este cea care trebuie să își demineze porturile pentru a permite transporturile de cereale. Vladimir Putin „garantează” că Rusia nu va profita de situație

Ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri că sarcina de deminare a porturilor ucrainene pentru reluarea transporturilor de cereale revine Ucrainei, potrivit .

Vladimir Putin „garantează” că Rusia nu va profita de situație, spune Serghei Lavrov

Șeful diplomației ruse susține că pentru reluarea transporturilor ucrainene de cereale nu este necesară nicio acțiune din partea Rusiei, care, spune el, și-a luat deja angajamentele necesare.

„Afirmăm zilnic că suntem gata să garantăm siguranța vaselor care pleacă din porturile ucrainene și se îndreaptă către golf (Bosfor, n.r.), suntem gata să facem acest lucru în cooperare cu colegii noștri turci”, a declarat Serghei Lavrov, după o rundă de discuții cu omologul său turc, Mevlut Cavusoglu.

Mai mult, oficial rus susține că Moscova nu se va folosi de problema transporturilor de cereale la Marea Neagră pentru a înainta cu „operațiunea militară specială” – așa cum numește Rusia invazia armată în Ucraina – atât timp cât Kievul le permite vaselor să părăsească porturile în siguranță.

„Acestea sunt garanții din partea președintelui Rusiei”, a continuat Serghei Lavrov.

În silozurile din Ucraina s-ar afla 22 de milioane de tone de cereale

Ucraina este unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de grâu, porumb și ulei de floarea-soarelui, dar războiul și blocada pe care i-a impus-o Rusia asupra porturilor au oprit o mare parte din flux. În plus, multe dintre porturile ucrainene au fost minate din greu, notează The Associated Press preluată de .

Se estimează că în silozurile din Ucraina s-ar afla 22 de milioane de tone de cereale.

Turcia este implicată în eforturile pentru stabilirea unui mecanism condus de ONU care să creeze un coridor sigur pentru transporturile de cereale ucrainene – și pentru ca Rusia să poată exporta alimente și îngrășăminte. Ankara ar urma să faciliteze și să protejeze transporturile de cereale la Marea Neagră, spun oficialii turci.