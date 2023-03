Serghei Lavrov, umilit la o conferință internațională: O sală întreagă a râs de el după ce a spus că Ucraina a atacat Rusia (VIDEO)

Participanții la o conferință internațională organizată în India, academicieni, diplomați și oameni de afaceri, au izbucnit în râs când Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat nici mai mult, nici mai puțin decât că Rusia a fost atacată și ea e victima războiului.

Ministrul rus s-a plâns că e victima unui „dublu standard” în întrebările ce i se pun deoarece nu la fel sunt tratate și intervențiile militare ale Statelor Unite.

„În anii ăștia v-ați interesat de ce se întâmplă în Irak? În Afganistan? (…) Considerați că SUA au dreptul să declare o amenințare la interesul național orice ar fi în lume, cum au făcut în Iugoslavia, Irak, Libia, Siria… Lor de ce nu le puneți astfel de întrebări?”, s-a adresat Lavrov celui care-l intervieva, potrivit

El a spus apoi că în Rusia e victima, nu agresorul: „Noi încercăm să oprim războiul ce a fost declanșat împotriva noastră prin intermediul ucrainenilor”.

Declarația a făcut audiența să izbucnească în hohote de râs:

🤡 Lavrov disgraced himself in India

During his speech in New Delhi, Putin’s minister stated that the war was launched against Russia and they are trying to stop it. In response, the audience ridiculed Lavrov.

— NEXTA (@nexta_tv)