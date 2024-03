Sezonul de schi s-ar putea scurta din cauza încălzirii globale. Cât ar dura acesta

Iernile sunt din ce în ce mai calde în România, iar luna februarie a fost una foarte călduroasă, temperaturile fiind cu mult peste medie, ceea ce afectează

Sezonul de schi, tot mai scurt

Stațiuni de schi din Alpi sau SUA se închid din ce în ce mai repede din cauza lipsei zăpezii, iar cele mai afectate pârtii sunt cele de la altitudine mai mică. În decembrie ninge puțin, iar în ianuarie și februarie temperaturile sunt mult mai mari decât ar trebui, conform

din SUA au pierdut 3 miliarde de dolari între 2000 și 2019 din cauza încălzirii globale, pentru că pârtiile necesită cheltuieli tot mai mari. Astfel, sezonul de schi este mai scurt din cauza iernilor calde.

Cu cât s-ar scurta sezonul de schi până în 2050

În ultimii 20 de ani, sezonul de schi din SUA s-a scurtat cu 6-7 zile pe an, arată datele unui studiului „How climate change is damaging the US ski industry”.

Acesta mai indică faptul că sezonul de schi din SUA ar fi mai scurt cu 14-33 de zile până în 2050, dacă încălzirea globală se va produce în cel mai pesimist scenariu. Dar, vor fi și stațiuni unde sezonul de schi va fi chiar și cu două luni mai scurt decât acum.

Pierderile provocate de încălzirea globală ar fi de un milliard de dolari pe an după 2050, în condițiile în care, acum, pierderile sunt în medie de 250 de milioane de dolari.