Sfârșit de vacanță tragic pentru un turist. A murit după ce a căzut în gol de la 4.000 de metri, de pe pasarela Skywalk a Marelui Canion

Un bărbat în vârstă de 33 de ani a murit, după ce a căzut de la 4.000 de metri înălțime, de pe pasarela unui atracții turistice din Grand Canyon, potrivit .

Potrivit Biroului de căutare și salvare al șerifului din comitatul Mohave, bărbatul era pe pasarela Skywalk de la Grand Canyon West și a căzut peste margine.

Doi specialiști în coborâre pe frânghie „au răspuns cu un elicopter Kingman (al Departamentului de Siguranță Publică) Ranger la fața locului și au stabilit că bărbatul era decedat”, se arată în postare. Biroul șerifului a declarat că investighează incidentul.

Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat la Națiunea Hualapai, un trib indian. Potrivit Serviciului Parcurilor Naționale, Skywalk este administrat de tribul Hualapai. Această atracție turistică a avut peste 10 milioane de vizitatori în 2007.

