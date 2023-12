Și-a făcut casă în copac și trăiește cu 20 $ pe lună: „Beau apă de ploaie”

Robert Breton a devenit o senzație pe Tik Tok, după ce și-a expus condițiile de viață neobișnuite. Americanul a cumpărat un mic teren cu 29.000 de dolari și și-a făcut o casă într-un copac, relatează .

A renunțat la locul de muncă pentru a trăi așa cum a visat

Robert Breton, în vârstă de 35 de ani, a renunțat la viața de casier de supermarket în California de Nord pentru a trăi așa cum a visat. El s-a stabilit din 2020 în Hawaii, acolo unde locuiește într-o căsuță construită în copac. Bărbatul susține că nu îi lipsește nimic și că e mai fericit ca niciodată.

Lui Robert i-au trebuit doi ani să-și construiască locuința de 200 de metri pătrați, care este o casă complet funcțională, cu duș, toaletă, dormitor și zonă de zi, aflată la 4 metri de sol. Mănâncă, în general, legume și fructe pe care le crește în propria sa seră.

Cum își câștigă existența Robert Breton

Bărbatul cheltuiește în jur de 20 de dolari pe wi-fi, dar nu are alte facturi – în afară de cumpărarea ocazională de alimente pe care nu le are în seră. Robert Breton are sute de mii de fani pe rețelele sociale, acolo unde se laudă cu stilul său de viață neconvențional. El vrea să îi încurajeze și pe alții să ducă o astfel de viață și să aprecieze natura.

Își câștigă existența prin intermediul rețelelor sociale și al afacerii sale de suplimente alimentare organice.

„Casa în copac este spațiul meu de locuit și am un dormitor, bucătărie, sufragerie și baie. Este frumoasă și funcțională– colectez apa de ploaie de pe acoperiș pentru a o bea și a o folosi la spălat. Am și panouri solare pentru electricitate, le folosesc pentru bucătărie și wi-fi– nu îmi lipsește nimic din vechea mea viață”, a explicat Robert, potrivit tabloidului britanic Metro.