Situație alarmantă pe Nistru! Unda de poluare cu petrol avansează, iar Chișinăul declară stare de alertă

Ana Beatrice
15 mart. 2026, 18:33
Sursă Foto: Captură Video/ Facebook - Gheorghe Hajder
Cuprins
  1. Ce spune Guvernul despre poluarea de pe Nistru
  2. Cum intervine România în gestionarea poluării de pe Nistru

Alarmă de mediu pe fluviul Nistru! Guvernul Republicii Moldova a decis duminică instituirea stării de alertă pentru 15 zile. Decizia a fost luată după ce autoritățile au constatat că unda de poluare continuă să se deplaseze în aval, relatează tv8.md.

Ce spune Guvernul despre poluarea de pe Nistru

Premierul Republicii Moldova a declarat că instituirea stării de alertă a fost decisă după mai multe zile de monitorizare atentă a situației. Potrivit acestuia, măsura vine și în urma lucrărilor de protecție realizate deja de autorități.

Cu toate acestea, problema nu a fost încă stopată. Șeful Guvernului a precizat că unda de poluare cu produse petroliere continuă să se deplaseze pe cursul râului. În unele sectoare din nordul țării, nivelul contaminanților a depășit limitele admise, a declarat premierul în cadrul ședinței de Guvern.

Starea de alertă de mediu va fi instituită în mai multe raioane, printre care Drochia, Soroca, Sîngerei, Florești și Șoldănești. Lista continuă cu Telenești, Rezina, Călărași, Orhei, Dubăsari, Criuleni, Tighina și Anenii Noi, dar și cu regiunea Stânga Nistrului. Măsura se aplică, de asemenea, și în municipiile Bălți și Chișinău.

În același timp, alte raioane ar putea fi afectate doar parțial. Este vorba despre Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni, Rîșcani, Glodeni, Fălești, Ungheni, Nisporeni și Strășeni. Totodată, situația este monitorizată și în raioanele Hîncești, Ialoveni, Cimișlia, Căușeni și Ștefan Vodă, unde autoritățile urmăresc evoluția poluării și impactul asupra mediului.

Cum intervine România în gestionarea poluării de pe Nistru

„Prioritate rămâne securitatea oamenilor, protejarea mediului înconjurător și gestionarea rapidă și responsabilă a acestei situații”, a declarat premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu.

La ședința de Guvern au participat, în regim online, mai mulți membri ai Cabinetului, printre care miniștrii Eugen Osmochescu, Vladimir Bolea, Ludmila Catlabuga, Dorin Junghietu și Emil Ceban.

În contextul crizei de mediu, România a anunțat că oferă sprijin autorităților de la Chișinău. Bucureștiul a pus la dispoziție echipamente și materiale de specialitate necesare intervenției. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), asistența a fost acordată în baza Hotărârii nr. 3 din 12 martie 2026 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Instituția a precizat, într-un mesaj publicat vineri pe Facebook, că sprijinul este oferit cu titlu gratuit Republicii Moldova.

