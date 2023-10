Situație alarmantă pe un aeroport din SUA! O femeie a înjunghiat trei persoane, printre care și un polițist (VIDEO)

O femeie, în vârstă de 44 de ani, a înjunghiat trei persoane, printre care și un ofițer de poliție, pe un aeroport din SUA, potrivit

Femeia a fost surprinsă de camerele de supraveghere ale aeroportului din Atlanta, când flutura un cuțit în fața martorilor și polițiștilor care se apropiau către ea, după ce a înjunghiat un coleg și alte două persoane.

Totul s-a întâmplat în jurul orei locale 4, moment în care femeia înarmată cu un cuțit a fost țintită aproape de un punct de securitate dintr-un terminal al zborurilor interne din SUA. Potrivit primelor informații, femeia ar fi început să devină violentă înainte de a intra în aeroport.

