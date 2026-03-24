Slovacia introduce prețuri mai mari la carburant pentru vehiculele din afara țării. Cum reacționează Comisia Europeană și ce soluții există

Iulia Petcu
24 mart. 2026, 18:37
Sursa foto: DreamsTime
Cuprins
  1. De ce au intrat măsurile Slovaciei în vizorul Bruxellesului
  2. Cum reacționează celelalte state membre la scumpiri
  3. Ce soluție pregătește Comisia Europeană

Criza combustibililor, amplificată de tensiunile din Orientul Mijlociu, începe să producă efecte vizibile în Uniunea Europeană. Statele membre reacționează diferit, iar unele măsuri intră deja în coliziune cu legislația comunitară.

De ce au intrat măsurile Slovaciei în vizorul Bruxellesului

Guvernul slovac a decis să limiteze temporar alimentarea cu motorină și să introducă tarife diferite în funcție de înmatricularea vehiculelor. Practic, șoferii locali plătesc mai puțin, în timp ce cei cu mașini înregistrate în alte state sunt taxați suplimentar.

Comisia Europeană consideră însă această abordare incompatibilă cu regulile pieței unice, care interzic discriminarea pe criterii de naționalitate. Oficialii europeni avertizează că astfel de decizii pot crea dezechilibre și pot afecta libera circulație în interiorul Uniunii.

„Considerăm că aceste măsuri sunt foarte discriminatorii şi contrare dreptului UE. Deşi înţelegem necesitatea sprijinirii cetăţenilor în aceste momente, măsurile nu trebuie să discrimineze pe criterii de naţionalitate şi nici să submineze integritatea pieţei unice”, a declarat Ricardo Cardoso, purtătorul de cuvânt al Executivului comunitar.

Executivul comunitar a anunțat că va lua „măsuri legale adecvate” pentru a corecta situația, subliniind necesitatea unei reacții coordonate la nivel european.

Cum reacționează celelalte state membre la scumpiri

Slovacia nu este un caz izolat. Mai multe guverne europene au adoptat măsuri proprii pentru a tempera creșterea prețurilor la energie. Printre acestea se numără reduceri fiscale, plafonări de prețuri, sau sprijin financiar direct pentru populație și companii.

Comisia Europeană a transmis că orice intervenție trebuie să fie „țintită” și „temporară”, dar mai ales coordonată la nivelul Uniunii. În lipsa unei strategii comune, există riscul repetării unor blocaje similare celor din perioada pandemiei, relatează Antena3.

Experiențele anterioare au arătat că deciziile unilaterale pot genera disfuncționalități majore în piața internă. Restricțiile impuse individual pot accentua lipsurile și pot crea diferențe semnificative de preț între state.

Ce soluție pregătește Comisia Europeană

Pentru a preveni fragmentarea pieței, Comisia Europeană ia în calcul activarea unui mecanism de urgență dedicat pieței unice. Acest instrument ar permite stabilirea unor reguli comune în situații de criză.

„Comisia Europeană îşi propune să activeze acest mecanism, care va permite garantarea, în cadrul pieţei interne, a unor reguli pentru toată lumea şi va evita comportamente protecţioniste sau care accentuează preţurile şi diferenţele de preţuri la energie de la o ţară la alta”, a declarat Stephane Sejourne, vicepreședintele Comisiei responsabil cu Piața Unică.

Mecanismul ar limita posibilitatea statelor de a introduce restricții asupra exporturilor sau alte măsuri care ar putea afecta aprovizionarea. Scopul principal este menținerea echilibrului și funcționării corecte a pieței unice în condiții de presiune economică.

