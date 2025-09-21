B1 Inregistrari!
Șoc la vârful Armatei Roșii. Generalul care trebuia să ocupe Kievul a fost dat afară

Adrian Teampău
21 sept. 2025, 17:03
Generalul rus Alexander Lapin Sursa foto: X
Alexander Lapin, generalul care trebuia să ocupe capitala Ucrainei la începutul invaziei ruse, în februarie 2022, a fost concediat din Armata Roșie. El a fost exilat în Tatarstan și va ocupa un post de consilier al șefului acestei republici.

Alexader Lapin dat afară din armată

Avînd gradul de general-colonel, Lapin a condus grupul de armate „Centru”, la începutul războiului cu misiunea de a ocupa Kievul. Ulterior, a intrat în conflict cu cecenul Ramzan Kadîrov și a pierdut comanda. Alexander Lapin a fost transferat în Districtul Militar Leningrad, iar acum a fost eliberat din serviciul militar, conform RBK, citată de Meduza.io.

Publicația Tatar-inform relatează că fostul general va deveni consilier al șefului Tatarstanului, Rustam Minnikhanov. Originar din Kazan și absolvent al Școlii Superioare de Comandă a Tancurilor din Kazan, el va supraveghea „apărarea militară, apărarea și afacerile pentru veterani” în cadrul administrației prezidențiale a acesti republici.

Geeral-colonelul Armatei Roșii a fost înlocuit în funcția de comandant al Districtului Militar Leningrad de generalul-colonel Evgeny Nikiforov.

Eșec la porțile Kievului

Generalul Alexander Lapin, în vârstă de 61 de ani, s-a născut în Kazan și a urmat Școala Superioară de Comandă a Tancurilor de aici. El a avansat în ierarhia de comandă a Armatei Roșii. Astfel, la începutul operațiunii de invazie a Ucrainei, în 2022, a condus Grupul de Armate „Centru”.

Forțele conduse de el au ajuns până la periferia orașului Kiev unde s-au împotmolit în fața apărării ucrainene. Misiunea generalului de a Lapin de a cuceri capitala Ucrainei a eșuat. Ulterior, trupele ruse s-au retras din nordul Ucrainei, iar generalul a fost transferat pe frontul din zona de est a Ucrainei.

Aici, generalul Alexander Lapin a reușit să cucerească mai multe localități, între care Lîman, în regiunea Donețk, iar apoi Severodonețk și Lișiceansk în regiunea Luhansk. Aceste succese militare i-au adus titlul de Erou al Rusiei, decorație pe care a primit-o de la Vladimir Putin.

Câtveva luni mai târziu, Rusia a suferit o înfrângere rușinoasă la Lîman, pe care a încercat să o acopere spunând că ar fi fost vorba despre o retragere strategică. În momentul în care trupele ruse au fost nevoite să se retragă din Liman, generalul Lapin a fost criticat de liderul cecen Ramzan Kadîrov. Acesta l-a numit „un om incompetent protejat de conducerea Statului Major General”.

Alexander Lapin a condus Districtul Militar Leningrad

După atacul lui Ramzan Kadîrov, generalul a fost demis de la comandă, iar în ianuarie 2023, a fost numit șef al Statului Major General al Forțelor Terestre ale Rusiei. În luna martie a anunlui 2024, generalul Alexander Lapin a preluat comanda Districtului Militar Leningrad reconstituit.

Pe baza acestui corp militar s-a format grupul de armate „Nord”. Acest grup este responsabil pentru sectoarele militare din Harkov și Kursk. În Districtul Militar Leningrad Rusia are frontieră cu două state NATO, Finlanda și Norvegia. Tot aici, în această regiune, se află bazele de submarine nucleare de la Marea Albă și peninsula Kola, unde se fac teste nucleare.

La începutul lunii august 2024, Forțele Armate Ucrainene au invadat regiunea Kursk, iar la acel moment publicația Wall Street Journal l-a considerat responsabil pe Alexander Lapin. Potirvit publicației, generalul a desființat un consiliu care supraveghea securitatea în regiunea Kursk, cu doar câteva luni înainte de incursiunea trupelor ucrainene.

Armata rusă a reușit să recucerească teritoriul abia la sfârșitul lunii aprilie 2025, după nouă luni de lupte grele și cu ajutorul trupelor nord-coreene. Pierderile provocate de armata ucraineană, apărării Rusiei din această regiune a fost dintre cele mai grele. Armata Roșie a fost nevoită să retragă trupe de pe alte fronturi pentru a forța recucerirea teritoriului.

La sfârșitul lunii august 2025, Ministerul Apărării a confirmat că generalul-colonel Evgheni Nikiforov a devenit noul comandant al grupării „Nord”.

