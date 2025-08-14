B1 Inregistrari!
Externe » ȘOCANT! Cum a reușit un bărbat să trăiască cu o lamă de cuțit timp de 8 ani în piept. Ce spun medicii

ȘOCANT! Cum a reușit un bărbat să trăiască cu o lamă de cuțit timp de 8 ani în piept. Ce spun medicii

Răzvan Adrian
14 aug. 2025, 21:44
ȘOCANT! Cum a reușit un bărbat să trăiască cu o lamă de cuțit timp de 8 ani în piept. Ce spun medicii
Sursa foto simbol: Pixabay

Un bărbat de 44 de ani din Tanzania a aflat, după o radiografie, că trăia de opt ani cu o lamă de cuțit înfiptă în piept, rămasă acolo în urma unei altercații, infromează The Sun.

Cuprins:

  • Cum a reușit bărbatul să trăiască opt ani cu un cuțit în el
  • Ce au declarat medicii

Cum a reușit bărbatul să trăiască opt ani cu un cuțit în el

Bărbatul s-a prezentat la spital cu o scurgere purulentă sub mamelonul drept. În rest acesta nu avea niciun simptom! Nu prezenta dureri, dificultăți de respirație sau febră, iar viața lui era normală.

Cazul i-a uimit chiar și pe medici, până când pacientul le-a povestit acestora că, în urmă cu aproape un deceniu, fusese rănit în față, spate, dar și în abdomen, în urma unei bătăi, primind atunci îngrijiri medicale.

O radiografie toracică a dezvăluit însă sursa actualelor probleme! O lamă de cuțit mare, înfiptă în omoplatul drept și poziționată astfel încât să evite organele acestuia.

Ce au declarat medicii

Chirurgii de la Spitalul Național Muhimbili au extras cu grijă lama și au drenat țesutul afectat. Pacientul a petrecut 24 de ore la terapie intensivă, apoi încă zece pe secția generală, recuperarea fiind una fără „complicații”.

