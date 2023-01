Soldații ruși au fugit mâncând pământul după ce o dronă ucraineană le-a luat la țintă buncărul (VIDEO)

Noi imagini apărute pe rețelele de socializare surprind trupele ruse în dificultate pe frontul din Ucraina. Soldații ruși au abandonat un buncăr improvizat pentru a o lua la fugă mâncând pământul după ce în fața acestuia a fost lansată o grenadă din dronă.

Soldații ruși și-au acoperit buncărul improvizat cu ce au găsit la îndemână, iar succesul atacului cu dronă a avut loc în condițiile în care soldații ruși nu erau camuflați.

O altă înregistrare video apărută recent pe rețelele de socializare, una care a surprins cum un grup de soldați ruși s-a predat fără opoziție după ce pozițiile lor au fost luate cu asalt de vânătorii de munte ucraineni, a arătat de asemenea că unii militari trimiși de Putin în Ucraina nu primiseră încă nici echipamente de iarnă.

