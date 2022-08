Soldații ruși înarmați vor păzi fiecare școală ucraineană din teritoriile ocupate. Mii de copii ar fi fost adoptați ilegal

Rușii controlează cu o mână de fier teritoriile ocupate din Ucraina. Vladimir Putin a ordonat amplasarea soldaților înarmați în apropierea fiecărei școlile din Donețk și Lugansk , precum și din toate celelalte teritorii controlate, a declarat prim-adjunctul șefului Administrației Prezidențiale Serhiy Kiriyenko, citat de publicația Kremlinului „Ria Novosti ”, scrie

Potrivit surselor ucrainene, noua putere folosește mijloace de îndoctrinarea în unitățile de învățământ din Donețk unde copiii ucraineni sunt instruiți să deveni viitori soldați în armata rusă. Imaginile în care sunt văzuți copii manevrând arme au fost făcute într-o tabără de copii soldați din #Melekin, Donețk și publicate de Erik Korsas, pe Twitter.

The occupying power has now created schools in where, with , children are brainwashed into becoming future and deminers in the . The pictures were taken at a child soldier camp in , Donetsk.

— Erik Korsas (@KorsasErik)